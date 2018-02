Es war einer jener Schnellschüsse, wie sie vor Wahlen nicht unüblich sind: die bundesweite Abschaffung des Pflegeregresses. 100 Millionen Euro pro Jahr sagte der Bund den Ländern für die Kompensation des Einnahmenentfalls zu.

„Mit dieser Summe wird der Bund nicht auskommen“, ist Sozial- und Gesundheitslandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) jetzt sicher. Alleine dem Land NÖ entstehen rund 54 Millionen Euro an Mehrkosten, rechnet Schwarz vor. In dieser Summe noch nicht berücksichtigt ist, dass die Nachfrage nach Pflegeheimplätzen infolge der Abschaffung des Regresses deutlich zunimmt. 890 Anträge wurden in Niederösterreich seit 1. Jänner gestellt, im Vorjahr waren es im selben Zeitraum nur 580.

"Wir lassen unsere Gemeinden nicht im Stich"

Die Zahl der Pflegebedürftigen auf der Warteliste stieg zugleich von 197 auf 230. Einen Engpass fürchtet Schwarz noch nicht – in Akutfällen seien Heimplätze in zwei bis drei Wochen verfügbar. Niederösterreich wird aber dennoch weitere Heimplätze schaffen müssen – zusätzlich zu den im 170-Millionen-Euro-Pflegepaket ohnehin veranschlagten. Wie viele Millionen Euro das zusätzlich sein werden, kann Schwarz noch nicht sagen. Zuerst soll die weitere Nachfrage-Entwicklung beobachtet, dann der Alters-Almanach überarbeitet werden. Etwa Mitte des Jahres will Schwarz wissen, wie sich der Pflegeheimplatzbedarf unter den neuen Rahmenbedingungen langfristig entwickeln wird.

Der Bund müsse allerdings umgehend in Verhandlungen mit den Ländern treten, beispielsweise im Rahmen der Sozialreferentenkonferenz. Denn, dass die Länder die Kosten für eine Entscheidung auf Bundesebene zu tragen haben, sei nicht einzusehen, betont Schwarz. So wie sie sehen das auch die Gemeinden: 365 NÖ-Kommunen, die im Rahmen der Sozialumlage die Hälfte der Pflegekosten mittragen, verabschiedeten zuletzt Resolutionen, in denen sie einen Kostenersatz vom Bund fordern. „Wir lassen unsere Gemeinden nicht im Stich – unabhängig von der Parteifarbe“, erklärt VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Neben der Mehrkostenabgeltung fordert Schwarz zudem die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – in Niederösterreich sind das etwa 5.000. Sie profitieren in der derzeitigen Regelung nicht von der Abschaffung des Pflegeregresses – auf ihr Geld kann also weiterhin zugegriffen werden: „Dieser Zustand ist unhaltbar.“

Land NÖ will mobile Pflegedienste stärken

Generell appelliert Schwarz an den Bund, angesichts der Alterung der Gesellschaft das Thema Pflege größer zu denken. Sie will österreichweit einheitliche Standards und ein langfristiges Finanzierungsmodell. Dabei dürfe es nicht nur um Heimplätze gehen, sondern auch um die Stärkung mobiler Pflegedienste.