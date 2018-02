Klosterneuburg ist darunter, Hollabrunn, Gmünd, Weitra und Ternitz, aber auch Baden, Korneuburg, Tulln, Mistelbach, Zwentendorf oder Zwettl: Insgesamt rund 350 Gemeinden in Niederösterreich unterstützen eine Resolution des Österreichischen Gemeindebundes. Damit wird die Bundesregierung unter Druck gesetzt, mehr als die zugesagten 100 Millionen Euro, die durch den Wegfall des Pflegeregresses Ländern und Gemeinden fehlen, zu ersetzen. Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (ÖVP), Bürgermeister von Grafenwörth im Bezirk Tulln, machte am Montag mit seinem Stellvertreter, Rupert Dworak (SPÖ) aus Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in Wien klar, dass die Kommunen das nicht hinnehmen werden: „Das Maß ist voll.“

Konkret verlangt der Gemeindebund, gestützt auf österreichweit rund 1200 Resolutionen aus Gemeinden, dass die Bundesregierung mit den Gemeindevertretern über die Abgeltung der höheren finanziellen Ausfälle durch die Streichung des Pflegeregresses für Betroffene in Heimen verhandelt. Hauptadressat ist Finanzminister Hartwig Löger. „Es wird wohl bei 350 bis 500 Millionen liegen, 100 sind es garantiert nicht“, meint Riedl zur Größenordnung der finanziellen Probleme. Gemeinden und Bundesländer wehren sich dagegen, dass die Millionenmehrkosten durch die im Sommer des Vorjahres im Nationalrat beschlossene Streichung des Pflegeregresses an ihnen hängen bleiben.

Dworak schlägt in die gleiche Kerbe: „Wir fordern den vollen Ersatz.“ Der Städtebund hat die Zusatzkosten sogar mit 500 Millionen Euro beziffert. „Die hundert Millionen reichen nicht“, bekräftigt der SPÖ-Politiker. Mit dem Finanzminister solle daher in einem Gespräch auch die Größenordnung geklärt werden. Stellt sich der Bund ganz taub, bliebe Gemeinden wie Ländern noch, das Geld im Wege des Stabilitätspakts beim Finanzausgleich bis August dieses Jahres geltend zu machen.

„Der Frust ist groß“

„Wir haben Verträge mit den Steuerzahlern, dass wir nicht mehr ausgeben als wir einnehmen“, betont Riedl. In die Abschaffung des Pflegeregresses waren die Gemeinden im Vorjahr nicht eingebunden. „Ja, der Frust ist groß“, schildert der Gemeindebundpräsident. Protest und Solidarisierung bei den Kommunalvertretern seien daher über Bundesländer- und Parteigrenzen hinweg gegeben.

Ländern und Gemeinden droht nämlich schon das nächste Ungemach. Nach dem Wegfall des Pflegeregresses für Heimbewohner hat sich der Andrang auf die Pflegeheime, die teurer sind als die Pflege daheim, verstärkt. „Der Bund hat mit dieser Horuck-Aktion ein gut funktionierendes System abgeschafft“, wird daher bemängelt. Mit den von der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung geplanten Umwandlung der Notstandshilfe, die aus der Arbeitslosenversicherung bezahlt wird, in die Mindestsicherung droht Gemeinden und Ländern bereits die nächste massive finanzielle Belastung. Denn das würde die Zahl der Bezieher der Mindestsicherung, für die Länder und Gemeinden aufkommen, deutlich nach oben schrauben.

Neues System organisieren

Wissenschaftliche Rückendeckung kommt vom Arbeits- und Sozialrechtsexperten Wolfgang Mazal. Dieser beklagt, dass die rot-schwarze Koalition mit dem Aus für den Pflegeregress ein „Ei“ hinterlassen habe. „Wir müssen das System neu organisieren“, meint er. Erst dann hätte die Abschaffung des Regresses Sinn gehabt. Einer eigenen Pflegeversicherung erteilt er aber eine Absage, weil dies die Lohnnebenkosten erhöhe. Das Geld soll ohne Erhöhungen aus dem Steuertopf kommen.