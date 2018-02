Über die genauen Pläne für die Exekutive in Niederösterreich hüllt er sich vorerst noch in Schweigen. Fest steht für Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) aber, dass eine Schwerpunkteinrichtung für die Zuwanderung von Ausländern in Niederösterreich geschaffen wird.

Konkret ist geplant, dass ein Migrationszentrum in Melk eingerichtet wird. Das kündigte der Innenminister in der Antwort auf eine Anfrage der SPÖ im Bundesrat an. Details werden dazu allerdings nicht angeführt.

Neu: Trainingszentrum und Flugeinsatzstelle

Fix und schon bekannt ist, dass in Niederösterreich zur Verbesserung der Infrastruktur der Polizei ein modernes Trainingszentrum für Einsätze geschaffen wird. Neu errichtet wird außerdem eine Flugeinsatzstelle – und zwar am Standort der Sondereinheit Cobra in Wiener Neustadt.

Drittes konkretes Projekt ist die Adaptierung der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Dabei soll das Kommunikationssystem Elkos im Sinne einer modernen Landesleitzentrale ausgebaut werden, erläuterte der Innenressortchef in der Bundesrats-Anfrage.

Keine Details zu Budget und Personal

Was Budget und Personal in Niederösterreich betrifft, so legt sich der Innenminister derzeit nicht fest. Der Grund ist, dass die Budgets für 2018 und 2019 noch nicht beschlossen sind. Die Budgetverhandlungen für das Jahr 2018 sind gerade im Laufen, der Beschluss im Ministerrat ist für die zweite März-Hälfte vorgesehen. Vorerst wird ein Budgetprovisorium bis Mai vom Nationalrat beschlossen.