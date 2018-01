Das Verhältnis von Kirche und Staat wird in einem Konkordat geregelt, einer völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und Österreich.

Das aktuelle Konkordat wurde von Bundeskanzler Engelbert Dollfuß und Papst Pius XI. unterzeichnet und trat am 1. Mai 1934 in Kraft. Mit Modifikationen aus dem Jahr 1957 ist es heute noch gültig und hat in großen Teilen Verfassungsrang.

Zu den wichtigsten Bestimmungen gehört dabei die Mitsprache der Bundesregierung bei Bischofsernennungen.

Österreichs Herrschern war immer wichtig mitzureden

Bei kirchlichen Entscheidungen mitzureden, das war Österreichs Herrschern immer wichtig. Nicht ohne Grund trug Franz Joseph die Titel Kaiser von Gottes Gnaden und Apostolischer König von Ungarn. Dass er es nicht bis zur Allerkatholisch sten Majestät geschafft hat, war historisch bedingt. Diese Bezeichnung steht bis heute nur den spanischen Königen zu.

Doch Kaiser Franz Joseph war innerkirchlich mächtig genug und nahm für sich, wie früher auch die Könige Spaniens und Frankreichs, das Recht der sogenannten Exlusive in Anspruch. Dieses Vetorecht konnte unerwünschte Personen im Konklave durch einen vom Herrscher beauftragten „Kronkardinal“ von der Wahl ausschließen.

Im Jahr 1903, nach dem Tod von Papst Leo XIII., hatte Kardinal Mariano Rampolla del Tindaro die besten Chancen, Nachfolger zu werden. Doch ihm wurde seine Nähe zu Frankreich zum Verhängnis. Franz Josef beauftragte Krakaus Kardinal Jan Puzyna de Kosielsko, im Konklave ein Veto gegen Rampolla vorzubringen. Gewählt wurde der Patriarch von Venedig, Giuseppe Sarto. Der hob als Pius X. die Exklusive auf. Und verbot jedem Kardinal bei Exkommunikation, dem Konklave künftig eine solche Botschaft zu überbringen.