Naderer bei Düringer.

Als bei der jüngsten Landtagssitzung Walter Naderer vom Klub Frank ans Rednerpult ging, hafteten Kabarett-Zwischenrufe an seinen Fersen. Der Grund: Wenige Tage zuvor hatte er mit Kabarettist Roland Düringer die Partei „Meine Stimme gilt“ gegründet. Naderer, der sich als parteiloser Provinzpolitiker bezeichnet, wird Parteiobmannstellvertreter in der derzeitigen Drei-Mann-Vereinigung sein. Antreten will man bei den Nationalratswahlen, nicht auf Landesebene. Wobei Naderer – „meine politische Tätigkeit im Landtag hat damit nichts zu tun“ – zuversichtlich ist: „Die notwendigen Unterstützungserklärungen dürften kein Problem sein.“

Klub-Frank-Abgeordneter Walter Naderer ist jetzt Mitglied in der neu gegründeten Partei von Roland Düringer. | NOEN, NÖN

Er ist von dem Projekt jedenfalls begeistert: „Beim Team Stronach habe ich erlebt, wie man mit viel Geld viel falsch machen kann, jetzt kann ich zeigen, wie es mit wenig Geld geht.“ Was er und Düringer nicht brauchen, wäre ein Parteiprogramm. Als Zielgruppe bei der Nationalratswahl hat Naderer die Nichtwähler definiert. Ob diese Parteigründung im Klub Frank gutgeheißen wird, ist ihm „ziemlich egal“.

Gutes Gespräch mit der Bildungsministerin.

Vor wenigen Tagen zeigte sich VP-Bildungslandesrätin Barbara Schwarz noch negativ überrascht, dass sie bei der neuen SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid bislang keinen Termin erhalten hatte.

Ministerin Sonja Hammerschmid und Landesrätin Barbara Schwarz bei ihrem Treffen im Bildungsministerium. | NOEN, zVg

Beim Treffen der Bildungslandesräte in Graz allerdings wurde dann eine Vier-Augen-Gespräch vereinbart, das in der Vorwoche stattfand. Schwarz jedenfalls reagierte danach mehr als zufrieden und sprach davon, dass das erste Kennenlernen im Zwiegespräch konstruktiv verlaufen wäre. Und es gebe einige gemeinsame Ansatzpunkte im Bildungsbereich. Jedenfalls sollen jetzt weitere Gespräche mit der Ministerin folgen.

Über 15.000 gegen Dukovany.

Die negative Stellungnahme des Landes zum Ausbau des tschechischen Atomkraftwerkes Dukovany haben in nur wenigen Tagen mehr als 15.000 Menschen unterstützt. Das machte VP-Umweltlandesrat Stephan Pernkopf vergangenen Freitag dem tschechischen Vize-Umweltminister Vladislav Smrz deutlich. Er übergab ihm persönlich die kritische Stellungnahme des Landes. Dukovany war auch Thema einer Aktuellen Stunde im NÖ Landtag, wobei hier alle Parteien auf einer Linie sind.

Zwist um Mindestsicherung.

Wenn es um das Thema „Mindestsicherung“ geht, geraten auch die Jugendorganisationen von ÖVP und SPÖ aneinander. Albert Scheiblauer, Landesvorsitzender der Jungen Generation, ist gegen eine Deckelung für Familien bei 1.500 Euro, wie es die ÖVP fordert. Er spricht von notwendiger Armutsverhinderung. JVP-Obmann Lukas Michlmayr hingegen kontert, dass die JG realitätsfremde Schreckgespenste an die Wand male.