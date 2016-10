Hohe Auszeichnung für Hans Niessl.

Es waren fast mehr Burgenländer als Niederösterreicher im Millenniumssaal des NÖ Landhauses in St. Pölten, als in der Vorwoche der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl aus der Hand von ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll die höchste Auszeichnung erhielt, die das Land vergeben kann: das Goldene Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Pröll hatte umgekehrt bereits vor längerer Zeit eine ähnliche Ehrung im Burgenland erfahren.

Erwin Pröll überreichte seinem Amtskollegen Hans Niessl das Goldene Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland NÖ. | NOEN, Nlk/Reinberger

Jedenfalls war in der Feier deutlich zu spüren, dass im Verhältnis der beiden Nachbar-Landeshauptleute die Parteifarbe keine Rolle spielt. Pröll und Niessl hatten bislang immer wieder gut zusammengearbeitet, wenn es um ihre Bundesländer, um die Ostregion gegangen war. Die Achse hatte auch gehalten, als die SPÖ auf Bundesebene davon gar nicht angetan war. Speziell in der Frage der Schulverwaltung, wo beide darauf pochten, dass diese komplett in den Bundesländern angesiedelt sein soll. Damals – im Jahr 2010 – war SPÖ-Bildungsministerin Claudia Schmied vehement dagegen aufgetreten.

In der Landeshauptleutekonferenz wurde sie dabei von der damaligen Salzburger SP-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller unterstützt. Nur Hans Niessl versagte ihr die Gefolgschaft. Genauso verließen Pröll und Niessl im Vorjahr die Bildungsreformgruppe, nachdem das Ministerium einen Reformvorschlag im letzten Moment abgewürgt hatte.

Bei der Feier betonten dann beide, dass diese Achse auch künftig auf jeden Fall abseits der Parteipolitik halten werde.

Ein Minister, zwei Landeshauptleute.

Jeder Minister in der Bundesregierung resultiert letztlich zu einer Landespartei. Bei ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter ist das Niederösterreich und damit Landeshauptmann Erwin Pröll. Jetzt allerdings trat der Eggenburger den Tiroler Schützen bei, was automatisch bedeutet, dass diesbezüglich Tirols VP-Landeshauptmann Günther Platter sein Chef ist. Womit er sich künftig bei innerparteilichen Debatten wohl entscheiden muss, welchem Landeshauptmann er die Gefolgschaft leistet. Falls es überhaupt Differenzen gibt.

NEOS auf Unternehmenstour.

Im Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen werden die NEOS in NÖ immer aktiver. Jetzt haben sie eine Unternehmenstour gestartet, bei der NEOS-Landessprecher und Nationalratsabgeordneter Nikolaus Scherak die Firmen besucht. Start war Ende September bei der großen Waldviertler Baufirma Leyrer + Graf in Gmünd.