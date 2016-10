Nikolaus Scherak wird nicht Spitzenkandidat.

Niki Scherak, Nationalratsabgeordneter der NEOS, wird nicht Spitzenkandidat für Landtagswahl.

| NÖN

Dass die NEOS bei der Landtagswahl 2018 in Niederösterreich antreten werden, damit rechnet jeder. Wie man aus ihren Reihen hört, sind sie auch sehr zuversichtlich, in den Landtag einziehen zu können. Bisher sind politische Beobachter weiters auch davon ausgegangen, dass Nikolaus Scherak der Landes-Spitzenkandidat sein wird. Immerhin ist der Oberwaltersdorfer seit der Gründung dabei, sitzt im Nationalrat und ist derzeit Landessprecher der NEOS in NÖ. Scherak allerdings winkt ab und hat schon kund getan, nicht in die Landtagswahl zu gehen. Wer Spitzenkandidat wird, soll gar erst im kommenden Aprils feststehen. Davor steht in den kommenden Wochen noch eine Mitgliederversammlung auf dem Programm. Bei den Gemeinderatswahlen in den Städten Waidhofen/Ybbs und Krems haben sich die NEOS festgelegt: In Waidhofen wird man nicht antreten, in Krems liebäugelt man schon mit einer Kandidatur.

Nachfolge von Helmut Mödlhammer.

Martin Jawurek ist seit der Vorwoche auch offiziell Militärkommandant in Niederösterreich. | APA/Heer

In den kommenden Wochen soll entschieden werden, wer dem Salzburger Helmut Mödlhammer als Gemeindebundpräsident nachfolgen wird. Dass Niederösterreichs oberster Gemeindevertreter der ÖVP, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Alfred Riedl, da die größten Chancen besitzt, ist hier mehr als ein offenes Geheimnis. Derzeit ist er bereits Mödlhammer-Stellvertreter. In Tirol sieht man das allerdings anders, wie aus einem Bericht der Tiroler Tageszeitung hervorgeht. Dort wird der Tiroler Gemeindeverbandspräsident und Bürgermeister Ernst Schöpf (VP) als aussichtsreichster Kandidat gehandelt. Dass er über eine Kandidatur nachdenkt, bestätigte Schöpf der Zeitung. Und er rechnet damit, dass ihn auch Salzburg und Vorarlberg unterstützen. Ob allerdings diese Rechnung auch unterm Strich ausgeht, ist mehr als fraglich.

Martin Jawurek bestätigt.

In NÖ war er schon immer als Militärkommandant angesprochen worden, auch wenn er bis zur Vorwoche nur interimistisch der Nachfolger von Rudolf Striedinger war: Brigadier Martin Jawurek (50) aus Krems. Der Vater von zwei Kindern wurde nun auch offiziell von SP-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil als NÖ Militärkommandant bestätigt. Dieser stufte ihn „als bestens geeignet“ dafür ein. Und VP-Landeshauptmann Erwin Pröll bezeichnete Jawurek als „äußerst erfahrenen Soldaten“. Rudolf Striedinger war ja von Doskozil in das Heeres-Abwehramt geholt worden.

CETA ist unterzeichnet.

Dass die Wallonen die Unterschrift unter das Freihandelsabkommen CETA zwischen der Europäischen Union und Kanada blockierten, wurde vor allem von SPÖ-Bürgermeistern in NÖ sehr genau verfolgt. Immerhin haben sie ein Volksbegehren gegen CETA eingebracht, das im Jänner aufliegen wird. Ein Scheitern hätten ihnen sicher Auftrieb gegeben. Allerdings wurde dann doch eingelenkt und am Sonntag das Abkommen feierlich unterzeichnet. Herbert Thumpser, SP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister in Traisen, sparte dennoch nicht mit Kritik. Seine Ansage: „Demokratie und nationalstaatliche Interessen dürfen nicht durch Wirtschaftslobbyismus ausgehebelt werden.“ Er ortete auch, dass der Widerstand dagegen immer größer werde. Verhindert wurde es dennoch nicht.