Rot-blaue Überwerfungen.

In der Bundes-SPÖ wird derzeit am Kriterienkatalog gearbeitet, mit dem auch eine mögliche Zusammenarbeit mit der FPÖ auf Bundesebene ausgelotet werden soll. SPÖ-Landesvorsitzender Matthias Stadler ist in diesen Diskussionsprozess voll eingebunden, auch wenn er beim jüngsten Treffen nicht dabei war. Ob er allerdings eine politische Zusammenarbeit mit der FPÖ ähnlich anstreben würde, wie das derzeit im Burgenland durchgezogen wird, ist eher nicht anzunehmen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Sepp Leitner, der auch auf Landesparteitagen die Zusammenarbeit mit der FPÖ auf Landesebene offensiv angesprochen hatte, ist Stadler da eher zurückhaltend. Bei der Bundespräsidentenwahl hat er sich sofort auf die Seite des Grünen Alexander Van der Bellen geschlagen. Und ein jüngster Zwist in St. Pölten zeigt, wie schlecht dort die Gesprächsbasis mit der FPÖ ist. Dabei geht es um Stadlers Ansprache zu Allerheiligen, wo er gewisse Tendenzen zu einer Sündenbock-Politik anprangerte. Und an die Bürgerkriegsfolgen in der Ersten Republik erinnerte. Die FPÖ kam in der Rede nicht vor, dennoch kam Kritik von FP-Stadtparteichef Klaus Otzelberger. Er warf Stadler eine „unangebrachte Themenwahl“ vor und forderte künftig ein „niveauvolleres Totengedenken“. Stadler wiederum konterte: Falls die Botschaft gegen den Faschismus bei Otzelberger Unbehagen ausgelöst habe, sage das einiges über sein Denken aus. Eine Vorbereitung auf eine künftige politische Zusammenarbeit im Land sieht jedenfalls anders aus.

SPÖ trauert um zwei ehemalige Nationalratsabgeordnete.

Hans Hesele bei seiner Ehrung für 60 Jahre SPÖ-Mitgliedschaft mit Bezirksvorsitzendem Otto Pendl (r.) und dem Badener SPÖ-Chef Markus Riedmayer. | privat

Vor wenigen Tagen sind zwei ehemalige Nationalratsabgeordnete der SPÖ Niederösterreich verstorben. Der eine ist der Badener Johann Hesele, der knapp seinen 90. Geburtstag nicht mehr erleben konnte. Hesele war Vizebürgermeister in Baden, stellvertretender Landesparteiobmann, Mitglied im Bundesvorstand und 15 Jahre Nationalratsabgeordneter gewesen. In der Zeit von Bundeskanzler Bruno Kreisky war er außenpolitischer Sprecher der SPÖ.

Im 68. Lebensjahr ist der Weinviertler Ex-Parlamentarier Robert Rada verstorben. Der ehemalige Stadtrat aus Groß Enzersdorf war für die SPÖ 14 Jahre lang im Nationalrat tätig gewesen.

Abschied von Ex-SPÖ-Nationalrat Robert Rada. Er verstarb im 68. Lebensjahr. | Spiola

Jungbürgermeister vernetzen sich.

Die Idee ist von Außenminister Sebastian Kurz, Bundesobmann der Jungen ÖVP, ausgegangen, umsetzen soll sie JVP-Landesobmann und Haager Bürgermeister Lukas Michlmayr: die Vernetzung der Gemeindeoberhäupter der JVP. Ein erstes Treffen hat nun in Wien stattgefunden, wo sich acht junge Bürgermeister – unter 35 Jahren – austauschten. Aktuell stellt die JVP 32 Bürgermeister in ganz Österreich. Diesmal waren Jung-Gemeindechefs aus NÖ, Oberösterreich, Steiermark und Tirol zusammengekommen. Künftig – man will sich zweimal im Jahr zum politischen Austausch zusammensetzen – sollen es mehr sein.

Überraschung für Finanzminister.

Eigentlich ist VP-Finanzminister Hans Jörg Schelling der Meinung, dass er in ganz Österreich ziemlich bekannt ist. Umso überraschter war der St. Pöltner – wie er in der Vorwoche beim Hypo Investklub bekannte –, als er vor einiger Zeit in einem Geschäft eine Kleinigkeit erwarb und ihm die Verkäuferin fragte, ob er eine Rechnung brauche. Daraufhin gab er sich zu erkennen, ließ seine Visitenkarte dort und pochte natürlich darauf, dass Rechnungen ausgestellt werden müssen.