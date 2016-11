Wechsel in den Ausschüssen.

Der Klub Frank hat den Ausschluss ihres Landtagsabgeordneten Walter Naderer nun auch in den Ausschüssen vollzogen. Zehn Minuten vor der Sitzung der Präsidiale kam allerdings erst das Schreiben, wer statt Walter Naderer nun in den Ausschüssen vertreten sein wird. So übernahm etwa Klubobmann Ernest Gabmann statt Naderer den Vorsitz im Bauausschuss. Genau geregelt war da bereits, wie und wie lange Naderer in Zukunft im Plenum als Ein-Mann-Fraktion das Wort ergreifen kann.

Delegation im Landesklinikum Baden.

Es war eine große Delegation von Landtagsabgeordneten, die in der Vorwoche im Rahmen der Initiative „Landtag im Land“ das neue Landesklinikum in Baden besuchte. VP-Landtagspräsident Hans Penz hatte das Spital für die politische Visite ausgewählt. Immerhin war der Bau von heftigen Diskussionen begleitet. Vor allem der Rechnungshof hatte sich dagegen gestellt, dass Baden und Mödling eigene Kliniken erhalten. Im Landtag hingegen hatten alle Fraktionen für die beiden Häuser gestimmt. Im Klinikum standen den Abgeordneten der kaufmännische Geschäftsführer der Landesklinikenholding, Helmut Krenn, und der ärztliche Direktor Johann Pidlich Rede und Antwort. Mit dabei auch der zuständige VP-Landesrat Karl Wilfing. Die Mandatare waren mit den Ausführungen zufrieden.

Landtagsvisite im Klinikum in Baden: Johann Pidlich, ärztlicher Direktor, mit Landtagspräsident Hans Penz sowie Herbert Machacek (Klub Frank) und Gottfried Waldhäusl (FPÖ). | NOEN, Klingenbrunner



Besondere Aktuelle Stunde. Der Klub Frank hat am Donnerstag mit Hilfe der FPÖ eine Aktuelle Stunde mit einem erstaunlichen Thema beantragt: „Die Gleichstellung der Frau – Wahrheit oder Mythos“. Auf die Ausführungen dazu kann man wirklich gespannt sein.

Anfrage zur Landesakademie.

Bereits im Frühjahr wurde entschieden, dass die NÖ Landesakademie aufgelöst und dafür eine neue Denkwerkstätte, die Forum Morgen Privatstiftung, geschaffen wird. Die rund 60 Mitarbeiter der Landesakademie sollen in anderen Abteilungen und Bereich des Landes einen Job finden. Dazu hat Grünen-Klubobfrau Helga Krismer nun eine Anfrage an VP-Landeshauptmann Erwin Pröll gerichtet, um genau zu erfahren, wo die Mitarbeiter der LAK gelandet sind und wie das Gebäude im Regierungsviertel künftig genutzt wird. Wie man hört, sollen die LAK-Mitarbeiter allerdings größtenteils schon eine neue Arbeitsstelle erhalten haben.

Scherz mit Parteikollegen.

Die alljährliche Scherz-Aussendung von FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl zu Faschingsbeginn am 11. 11. traf diesmal seinen Parteikollegen Erich Königsberger. Dieser hatte seinen Führerschein abgeben müssen, weil er alkoholisiert auf dem Radweg der Donaubrücke in Krems mit seinem Auto gefahren war. In der Aussendung erklärte Waldhäusl, dass Königsberger als ehemaliger Polizist im Sommer eine Woche lang diesen Radweg sichern müsse. Als Strafmaßnahme. Königsberger soll eine freundliche Miene dazu gemacht haben, andere Parteien kritisierten, dass hier ein Alko-Delikt verniedlicht werde.