Was ist christlich-sozial?

Bei der sehr emotionellen Debatte über die Mindestsicherung wurden immer wieder christliche Werte bemüht. Grünen-Klubobfrau Helga Krismer sprach der ÖVP ihre christlich-sozialen Wurzeln ab und verwies auf Caritas-Präsident Michael Landau. VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner konterte mit einem Zitat des Paters Anselm Grün: „Barmherzigkeit heißt nicht, alles zuzulassen.“ Daraufhin bemühte SPÖ-Mandatar Gerhard Razborcan sogar den heiligen Martin, der für einen Armen seinen Mantel geteilt habe. „Aber es war sein eigener Mantel“, war daraufhin ein Zwischenruf aus den VP-Reihen.

Eher magere Demos.

Vor Beginn der Landtagssitzung waren zwei Demonstrationen angemeldet gewesen. Eine der Jungen Generation, die gegen die Verschärfungen bei der Mindestsicherung protestierte. Und eine Gegendemonstration der Jungen ÖVP. Die Furcht, dass das zu kleineren Tumulten führen könnte, war unberechtigt. Beide Jugendorganisationen brachten nur wenige Demonstranten vor das Landhaus. Eine viel stärkere Abordnung stellte die Polizei.

Die beiden Demonstrationen vor der Landtagssitzung: Die Junge Generation der SPÖ trat gegen die Verschärfungen bei der Mindestsicherung auf ... | NOEN, Erich Marschik

... , die Junge ÖVP forderte diese mit einem Transparent ein. | NOEN, Erich Marschik

Ruhiger SPÖ-Klubobmann.

Dass bei so einer wichtigen Debatte wie jener um die Mindestsicherung die Klubobleute an das Rednerpult gehen, ist gelebte Praxis. Bei ÖVP, Klub Frank, FPÖ und Grüne war das auch der Fall. Nur einer blieb in seiner Bank sitzen: SPÖ-Klubobmann Alfredo Rosenmaier. Er schickte Gemeindevertreter-Präsident Rupert Dworak als letzten Redner an das Pult, um die aufgeheizte Stimmung zwischen ÖVP und SPÖ ein wenig einzufangen. Was zu diesem Zeitpunkt ein aussichtsloses Unterfangen war.

Applaus von falscher Seite?

In den Klubs wurde streng darauf geachtet, dass nicht bei parteifremden Rednern geklatscht wird. Vier ÖVP-Mandatare durchbrachen das aber bei der Rede von FPÖ-Landtagsabgeordneten Udo Landbauer. Sie klatschten bei dessen Ausführungen zur Mindestsicherung. Unter ihnen auch VP-Klubobmann Klaus Schneeberger, der in Wiener Neustadt in der bunten Stadtregierung als Bürgermeister der „Chef“ von Stadtrat Landbauer ist.

Kontaktverbot im Klub Frank.

Seit seinem Ausschluss aus dem Klub Frank sitzt Walter Naderer nun im Landtag als Parteiloser allein in der letzten Reihe. Jetzt wurde diese Trennung noch verschärft: Dem Klubdirektor und den Bürokräften des Klubs wurde untersagt, mit Naderer Kontakt zu haben. Dieser will jetzt einen Anwalt bemühen.