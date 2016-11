Positionierung der Grünen.

Etliche Beobachter der Landtagsdebatte über die Verschärfungen der Mindestsicherung in NÖ hatten sich gewundert, dass die Klubobfrau der Grünen, Helga Krismer, mit gar so aggressiver Stimme gegen die Pläne der Mehrheit wetterte. Die Schlussfolgerung dazu wurde bei der Rede von Krismer beim Landeskongress der Grünen in Stockerau bestätigt: Den Grünen kommt diese Diskussion gar nicht so ungelegen, weil sie jetzt ein Thema haben, bei dem sie sich klar gegen die Mehrheitspartei ÖVP positionieren können.

Als Einzige, denn FPÖ und Klub Frank haben mit der ÖVP mitgezogen. Und die SPÖ war zwar dagegen, hat aber Erklärungsnotstand, weil etwa im Burgenland SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl auf die Mindestsicherungslinie der niederösterreichischen ÖVP eingeschwenkt hat. Interessanterweise mit einem Nicken von SPÖ-Sozialminister Alois Stöger, der ganz andere Worte gefunden hatte, als in NÖ etwa die Deckelung für Familien und Mehrpersonenhaushalte diskutiert wurden.

Eine neue Polit-Funktion für Walter Rosenkranz?

Bei der Budgetdebatte im Parlament hat Norbert Hofer seine Funktion als 3. Nationalratspräsident in der Vorwoche noch voll ausgeübt. Trotz des Endspurts im Wahlkampf. Falls der Burgenländer nach dem 4. Dezember als Bundespräsident in die Hofburg einziehen wird, könnte das für einen Niederösterreicher einen Aufstieg bedeuten.

Wie man gerüchteweise aus dem Parlament hört, will die FPÖ bei einem Wahlsieg Hofers den Kremser Walter Rosenkranz zum 3. Nationalratspräsidenten machen. Derzeit ist Rosenkranz Nationalratsabgeordneter, Gemeinderat in Krems und Landesparteiobmann der FPÖ. Falls das eintrifft, wird eines spannend: Wird Rosenkranz dennoch Spitzenkandidat der FPÖ bei der Landtagswahl 2018 in NÖ? Derzeit wird er dafür gehandelt.

NÖ-Diplomat als Kabinettsdirektor.

Eine weitere Personalentscheidung von Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer hat in NÖ für Aufsehen gesorgt.

Walter Rosenkranz (FP) sieht bei KLS „zur Schau getragenen Neidkomplex“. | Lechner

Er präsentierte in einer TV-Diskussion Johannes Peterlik als seinen Kabinettsdirektor, falls er als Bundespräsident in die Hofburg einzieht. Johannes Peterlik, Schwiegersohn des ehemaligen ÖVP-Landeshauptmannstellvertreters Ernest Gabmann, ist eigentlich ein ÖVP-Urgestein.

Der Diplomat war bei der seinerzeitigen Außenministerin Benita Ferrero-Waldner Sprecher gewesen. Danach wurde er als Botschafter nach Vietnam und Thailand geschickt. Nach seiner Rückkehr nach Niederösterreich wurde er Kabinettschef von ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin.

Das dürfte aber nicht funktioniert haben, weswegen Peterlik in das Außenministerium zurückgekehrt ist. Von dort dürfte er nun zu Hofer gewechselt sein. Wobei der St. Georgs-Orden, bei dem Hofer und Peterlik Mitglieder sind, eine große Rolle gespielt haben dürfte.

Landes-SPÖ sieht Kern-Strache-Diskussion „entspannt“.

In das fast freundschaftliche Zusammentreffen von SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern und FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache ist viel hineininterpretiert worden. Auch unter niederösterreichischen SPÖ-Funktionären war es am Rande von Veranstaltungen ein Thema.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Robert Laimer sieht es dennoch entspannt: „Das waren keine Koalitionsverhandlungen, das war eine Diskussion zwischen Bundeskanzler und einem Oppositionsführer.“ Das sei „medial überbewertet“ worden. Nachsatz: „Das hat mit der Realität nichts zu tun.