Machtwort der NÖ-Parlamentarier.

Wenige Tage vor der Bundespräsidentenwahl setzte es in der ÖVP einen Paukenschlag, bei dem die Niederösterreicher letztendlich eine entscheidende Rolle spielten. In einem Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten hatte VP-Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner seinen Klubobmann Reinhold Lopatka scharf attackiert, weil dieser FPÖ-Bundespräsidentenkandidat Norbert Hofer als wählbar bezeichnet hatte.

Mitterlehner sprach von Illoyalität des Klubobmanns – er selbst hatte sich vor dem Klub für Alexander Van der Bellen ausgesprochen – und kündigte eine Aussprache mit offenem Ausgang an. Bevor dieser noch stattfand, hatte allerdings bereits der Parlamentsklub der ÖVP-Nationalratsabgeordneten ein klares Bekenntnis in Richtung Lopatka abgegeben.

Deren Sprecher Hans Rädler dazu gegenüber der NÖN: „Wir stehen geschlossen hinter unserem Klubobmann und werden uns auch entsprechend äußern und massiv für ihn eintreten. Auch wenn es zu einer Zerreißprobe kommt.“ Das angekündigte Reinemachen von Mitterlehner endete dann ohne wirkliches Ergebnis. Und Rädler war überzeugt, dass auch wegen der Niederösterreicher das „politische Erdbeben nicht stattgefunden hat“.

Nachsatz: „Aber es sind die Nachbeben, die das Gebäude letztendlich zum Einsturz bringen. Und somit Platz für das Neue machen.“ Die Reaktionen, die Rädler da aus der Partei erhielt – größtenteils Unterstützung, nur Generalsekretär Werner Amon richtete ihm aus, ob diese Aktion wirklich notwendig gewesen war.

Keine Wahlempfehlung.

Der Wirbel in der Bundes-ÖVP hatte dann auch auf Niederösterreich Auswirkungen. So erklärte VP-Landesklubobmann Klaus Schneeberger, dass Norbert Hofer wählbar wäre. Gleichzeitig gab es einige ÖVP-Bürgermeister, wie den Klosterneuburger Schmuckenschlager und den Tullner Eisenschenk, die öffentlich für Van der Bellen eintraten. Einige Medien wollten diese Aussagen nutzen, um der Landespartei oder gar Landeshauptmann Erwin Pröll eine Wahlempfehlung herauszulocken. Vergeblich. Die Partei blieb bei ihrer Linie, keine Empfehlung abzugeben. Andere Aussagen seien nur persönliche Stellungnahmen gewesen.

Kein parlamentarischer Aufstieg.

Die Niederlage von Norbert Hofer bedeutet auch, dass FPÖ-Landesparteiobmann Walter Rosenkranz jetzt nicht 3. Nationalratspräsident werden kann, wie ziemlich klar im Parlament kolportiert worden war. Womit er sich auf Krems und Niederösterreich konzentrieren kann.

Ausschluss aus FPÖ.

Genau am Wahltag gab die FPÖ bekannt, dass ihr Vizebürgermeister in Kottingbrunn, Klaus Windbüchler, aus der Landespartei ausgeschlossen wird. Der Grund: Windbüchler soll planen, die FPÖ-Fraktion in eine Bürgerliste umzuwandeln.

Treffen der Landeshauptmannstellvertreter.

Im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl gab es am Freitag ein Abendessen zwischen den beiden ÖVP-Landeshauptmannstellvertretern aus NÖ und Oberösterreich, Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer. Es war ein Gedankenaustausch über die kommenden Aufgaben für die beiden großen Bundesländer und auch die gesamte Republik. Mikl-Leitner und Thomas Stelzer kommen aus der selben Politikergeneration. Ihre Gesprächsbasis ist sehr gut. Natürlich wurde auch diskutiert, wie es nach der Bundespräsidentenwahl weitergehen soll – natürlich ohne das Ergebnis zu kennen.