Heftige Ansage von Stadler.

Der Gemeindevertreterverband der SPÖ gibt die Zeitschrift „KI - Kommunale Information“ heraus. In der jüngsten Nummer hat Redakteur Hellfried Mayer darin ein Interview mit Landesparteivorsitzenden und St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler geführt. Und der tätigt darin einige starke Aussagen. Etwa bei den Fragen zur neuen Parteistruktur wird angesprochen, dass Stadler an der Adresse Europaplatz 5 in St. Pölten ein Haus der Sozialdemokratie einrichten will. Was bedeutet, dass die derzeitige Landesparteizentrale veräußert werden muss. Und dann kündigt Stadler an, dass er im Jahr 2030 die Sozialdemokratie als stärkste Kraft in NÖ sieht. Damit hat er für seine Partei die Latte sehr hoch gelegt. Und es bleibt die Frage, ob er diese dann noch persönlich überspringen muss.

Anton Erber als Ideengeber.

In Österreich wurde die Debatte losgetreten, mittlerweile spricht sich auch bereits der deutsche SPD-Chef Sigmar Gabriel dafür aus. Die Frage, ob das Kindergeld jeweils dem Niveau jenes Staates angepasst werden soll, wo die Kinder auch leben. Derzeit ist es das Niveau an jenes Land angepasst, wo die Eltern arbeiten. Angefacht hat die internationale Debatte ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz. Mittlerweile stehen ihm auch schon andere Regierungsmitglieder zur Seite, während die EU-Kommission diesen Vorstoß abblockt.

Der Ideengeber für Kurz war der Purgstaller VP-Landtagsabgeordnete Anton Erber. Er war in der Debatte um die Mindestsicherung darauf aufmerksam geworden. Nachdem einige höhere VP-Funktionäre kein Ohr dafür hatten, blieb es Sebastian Kurz, das politisch voranzutreiben. Anton Erber machte das mit Anträgen im NÖ Landtag. Im Jahr 2014 blieb die ÖVP damit allein. Ein Jahr später zog die FPÖ mit. In der jüngsten Sitzung des Landtags stimmten auch SPÖ, FPÖ und Klub Frank für den Erber-Antrag. Nur die Grünen konnte er dafür nicht gewinnen.

NÖ Grüne stehen zu Glawischnig.

Im parteiinternen Zwist der Grünen um die Linie, stehen die NÖ Grünen auf der Seite von Bundessprecherin Eva Glawischnig und nicht auf jener von Peter Pilz, der einen links-populistischen Kurs vorschlägt. Das machte Landessprecherin Helga Krismer in der Vorwoche im Rahmen einer Pressekonferenz mehr als deutlich. Krismer wörtlich: „Die Aussage von Herrn Pilz ist eine Einzelmeinung. Wir sind weit davon entfernt interne Streitereien zu haben.“

Gemeinsamer Pakt mit Wien.

Verkündeten gemeinsam den Verkehrspakt zwischen NÖ und Wien: SP-Finanzstadträtin Renate Brauner und VP-Verkehrslandesrat Karl Wilfing. | Stadt Wien

Zuständig für den Verkehr ist in der Wiener Stadtregierung eigentlich die Grüne Maria Vassilakou. Das neue S-Bahn- und Regionalbahn-Paket verkündete VP-Verkehrslandesrat Karl Wilfing aber mit SP-Finanzstadträtin Renate Brauner. Weil sie bezüglich der Finanzen das letzte Sagen hat. Wilfing hat jedenfalls mit Brauner abgesegnet, dass diverse S- und Regionalbahnen verstärkt werden müssen.