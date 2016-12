Rätsel über Umfrage zur kommenden Landtagswahl.

Derzeit läuft eine Telefonumfrage zur niederösterreichischen Landtagswahl 2018. Wer der Auftraggeber dazu ist, wird als großes Rätsel geführt. Seitens der beiden Landesparteien ÖVP und SPÖ hieß es gegenüber der NÖN, dass sie derzeit keine Umfrage laufen haben. Interessant ist auch die Zusammenstellung der Fragen, die sich eine Befragte aus St. Pölten gemerkt hat: Erstens wurde abgefragt, ob sie an ein Antreten von VP-Landeshauptmann Erwin Pröll glaubt oder nicht. Dann, ob er antreten sollte oder nicht. Dann wurden namentlich mögliche Nachfolger durchgefragt, von Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner bis zu Agrarlandesrat Stephan Pernkopf. Gezielt wurde weiters auch noch SPÖ-Landesvorsitzender Matthias Stadler, Bürgermeister von St. Pölten, abgefragt. Dabei hatte dieser immer wieder betont, dass er nicht der Spitzenkandidat der SPÖ sein wird. Das habe sich auch nicht geändert, so die Auskunft aus der SPÖ-Landespartei.

Drei neue Regierungsräte.

Landeshauptmann Erwin Pröll mit den drei frischgebackenen Regierungsräten Rudolf Tröster, Andreas Kuntner und Gerhard „Alfi“ Noe (v. l. n. r.). | NLK/ Reinberger

Bei der Weihnachtsfeier im Landhaus in St. Pölten wurde drei Mitarbeitern von ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll eine besondere Ehre zuteil. Zu deren Überraschung überreichte ihnen der Landeshauptmann die Urkunde für den Titel „Regierungsrat“, den sie ab sofort führen dürfen. Eine Auszeichnung für deren langjährige Tätigkeit im Büro von Pröll. Die drei neuen Regierungsräte: Andreas Kuntner, der seit 1980 – seit dem Eintritt in die NÖ Landesregierung – nunmehr bereits 36 Jahre lang an der Seite von Pröll tätig ist. Rudolf Tröster fing 1984 im Büro von Pröll an, Gerhard „Alfi“ Noe stieß im Jahr 1992 dazu.

Maurice Androsch gibt Gas.

SPÖ-Landesrat Maurice Androsch: Ab sofort wöchentliche Kommentare zu den Regierungsbeschlüssen für sein Ressort. | Gruber-Dorninger

Bislang wurden Beschlüsse der NÖ Landesregierung fast ausschließlich von VP-Regierungsmitgliedern für die Medien kommentiert. Seit Dezember scheint das anders zu sein. Zu den beiden Sitzungen am 13. und am 20. Dezember hat SPÖ-Landesrat Maurice Androsch jeweils noch am selben Tag mit einer Aussendung – inklusive seines Kommentars zu den Beschlüssen – reagiert. Zum Antidiskriminierungsgesetz, zum Notarzthubschrauber Christophorus 2, zum Notarztwesen und zur Valorisierung der Mindestsicherung. Dieses Gas-Geben des Waldviertler SPÖ-Politikers wurde jedenfalls besonders registriert.