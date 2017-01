Land stoppt Metro-Bau.

Landesrat Tillmann Fuchs: Baustopp für Metro-Projekt veranlasst.

Bislang war der Landesrat des Klubs Frank, Tillmann Fuchs, politisch eher wenig bis gar nicht aufgefallen. Seit wenigen Tagen schaut man sich aber in der Landeshauptstadt St. Pölten die Tätigkeit und die Kompetenzen des Landesrates ganz genau an. Was war passiert? In der Nähe des Landhausviertels errichtet Metro einen Großmarkt. Der Bau wurde schon begonnen, die Widmung passt allerdings noch nicht. Und da trat Tillmann Fuchs auf den Plan, verhängte einen Baustopp und brachte somit Stadt und Projektbetreiber in die Zwickmühle. Seither sind seitens der Stadt Juristen am Werk, um sich genau anzuschauen, ob Landesrat Fuchs überhaupt die Kompetenzen für so eine Entscheidung hat. Das Ergebnis wird vielleicht noch diese Woche vorliegen.

Wechsel an der Spitze der SJ.

Mirza Buljubasic ist der neue Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend.

Für Polit-Beobachter doch überraschend hat Julia Jakob mit Ende des Jahres den Vorsitz der Sozialistischen Jugend (SJ) in NÖ zurückgelegt. Ihr folgt geschäftsführend als Landesvorsitzender Mirza Buljubasic (26) aus Wolfsbach im Bezirk Amstetten als Landesvorsitzender nach. Er war bisher als politischer Sekretär auf Bundesebene für die SJ tätig gewesen. An seiner Seite bleibt Serafina Demaku (20) aus Baden Landessekretärin der SJ. Der Wechsel ist mit einigen heftigen Ansagen verbunden. Mirza Buljubasic wörtlich: „Die Politik der herrschenden Eliten will die arbeitende Bevölkerung spalten und inszeniert Mindestsicherungsdebatten und Bürgerkriegsszenarien, um von den wahren Problemen abzulenken: unserem Wirtschaftssystem, das die Armen immer ärmer, und die Reichen immer reicher macht, und das auf Kosten der Arbeitnehmer.“ Da ist für die künftigen Debatten einiges Streit-Potenzial vorhanden.

Anfrage zur NÖ Landesakademie.

Seit 1. Jänner ist die NÖ Landesakademie (LAK) endgültig Geschichte. Ihr Ende wurde im Vorjahr vom Landtag beschlossen. An ihre Stelle ist nun eine Privatstiftung getreten. Die NÖ Grünen wollten zum Abschied der LAK wissen, wie viele Mitarbeiter auch tatsächlich – wie in der Landtagssitzung versprochen – einen Ersatzarbeitsplatz erhalten haben. Noch vor dem Jahreswechsel gab es die Antwort durch das Büro des Landeshauptmannes: 39 ehemalige LAK-Mitarbeiter haben mit Beginn des Jahres ein neues Dienstverhältnis im Land angetreten. Für drei Mitarbeiter laufen noch Abstimmungsgespräche. Drei sind als ehemalige Landesbedienstete an die LAK nur verborgt gewesen. Sie kehren in den Landesdienst zurück. Drei Mitarbeiter haben ihre Bewerbung zurückgezogen. Acht wurden Jobs in landesnahen Organisationen angeboten.

Verpflichtender Ethikunterricht.

Das Thema war schon unter der damaligen SPÖ-Bildungsministerin Claudia Schmied aufgegriffen, dann aber wieder verworfen worden. Ein verpflichtender Ethikunterricht für alle jene Schüler, die den Religionsunterricht nicht besuchen wollen. Jetzt gibt die ÖVP im Landtag politisch Gas und lässt das Thema in der kommenden Landtagssitzung im Jänner auf die Tagesordnung setzen.