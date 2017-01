Schwierige Kommunikation.

Dass schon am vergangenen Dienstagvormittag der Zeitplan für den Rückzug von Erwin Pröll verkündet wurde, hat bei der Landes-ÖVP doch für einige Hektik gesorgt. Bei der Regierungsvorbesprechung im Büro von VP-Klubobmann Klaus Schneeberger wurden die Landesräte verständigt. Wenige Minuten vor der öffentlichen Erklärung um 11 Uhr durch den Landeshauptmann im Millenniumssaal des Landhauses erhielten die VP-Landtagsabgeordneten eine Mail. Nach der Presseerklärung wurde es dann den Mitarbeitern aus dem Büro mitgeteilt.

Landesparteivorstand verschoben.

Bei dem Echo, das die Ankündigung von Erwin Pröll auslöste, musste dann auch noch der Landesparteivorstand verschoben werden. Statt am Mittwoch am Abend traf man sich bereits am Vormittag. Mit der heiklen Aufgabe, gegen 12 Uhr ein Ergebnis präsentieren zu können. Für die Mittagszeit waren die Journalisten schon in das Haus 2.1 der Landes-ÖVP eingeladen worden, um das Ergebnis der Vorstandssitzung zu erfahren. Wobei sehr viele Wiener Medien dafür in die niederösterreichische Landeshauptstadt gepilgert waren. Der Zeitplan hielt und genau um die Mittagszeit traten Landeshauptmann Erwin Pröll, seine Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, Klubobmann Klaus Schneeberger und Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner vor die Journalisten, um Mikl-Leitner als die Nachfolgekandidatin zu präsentieren.

Ein müdes „Im Zentrum“ zur Landeshauptleutefrage.

Dass sich die sonntägliche Diskussionsrunde „Im Zentrum“ in ORF 2 mit der Frage der Landeshauptleute beschäftigen wird, war aufgelegt. Immerhin stehen auch die Rücktritte von Wiens Michael Häupl und Oberösterreichs Josef Pühringer bevor. Die Runde, die ORF-Moderatorin Claudia Reiterer dafür auf den Küniglberg holen konnte, war aber eher matt. Lediglich Madeleine Petrovic, Landtagsabgeordnete der NÖ Grünen, stammte aus einem jener Bundesländer, die vom Generationswechsel betroffen sind. Sonst saßen noch der steirische Ex-Landeshauptmann Franz Voves und der Tiroler Ex-Landeshauptmann Herwig van Staa in der Runde sowie Ex-Rechnungshofpräsident Josef Moser. Was unterm Strich sehr wenig Relevanz bot.

Was macht Peter Kirchweger?

Eine Frage, die mit der Ankündigung von Landeshauptmann Erwin Pröll ebenfalls auftauchte: Was macht künftig sein Pressesprecher Peter Kirchweger? Immerhin war er 25 Jahre lang an der Seite des Landeshauptmannes tätig gewesen und damit der längst dienende und wohl auch einer der profiliertesten Pressesprecher in der Republik.

Peter Kirchweger leitet weiterhin die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Amtes der NÖ Landesregierung. | Marschik

Die Antwort: Kirchweger ist auch Leiter der Stabsstelle „Öffentlichkeitsarbeit“ des Amtes der NÖ Landesregierung, zu der die NÖ Landeskorrespondenz resultiert. Er wird nach dem endgültigen Rückzug seines Chefs Erwin Pröll weiterhin diese Stabsstelle im Landhaus leiten.

Gabmanns Rundumschlag.

Nach der Ankündigung des Rückzugs aus der Landespolitik zollten fast alle Landtagsklubs Landeshauptmann Erwin Pröll Respekt. Die einen deutlicher, die anderen differenzierter. Umso erstaunter waren einige Landespolitiker, dass Ernest Gabmann, Klubobmann des Klubs Frank, in seiner Aussendung kein gutes Haar am Landeshauptmann ließ und zu einem Rundumschlag gegen ihn ausholte. Vor allem, weil sein Klub mit Tillmann Fuchs einen Landesrat in der Regierung stellt, der bislang alle Beschlüsse von Pröll mitgetragen hat.