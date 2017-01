Keine Aktuelle Stunde der Grünen.

Vehement hatte Grünen-Klubobfrau Helga Krismer darauf gedrängt, dass es in der Landtagssitzung eine Aktuelle Stunde über die „Dr. Erwin Pröll Stiftung“ gibt. Allein konnten die Grünen allerdings keinen Antrag stellen, weil sie nur vier Mandatare haben und sechs Unterschriften dafür notwendig sind. Der Pakt mit den Freiheitlichen ist diesbezüglich aufgekündigt worden. Und keine andere Fraktion wollte die Grünen dabei unterstützen.

Walter Naderer: Eidesstattliche Erklärung zum Regierungsakt über die „Dr. Erwin Pröll Stiftung“. | privat

Einen Ausweg hätte es allerdings gegeben: Krismer hätte den fraktionslosen Walter Naderer und Team-Stronach-Mandatar Walter Laki für die fehlenden zwei Unterschriften gewinnen können. Laki wurde auch kontaktiert, sagte aber sofort ab. Nicht zuletzt aus Ärger, weil ihm die Grünen vor Monaten, als er sich per Mail für einen gemeinsamen Antrag angeboten hatte, kein Gehör geschenkt hatten.

Zwei Ordnungsrufe für Krismer.

Ihre eigene Aktuelle Stunde zur Privatstiftung hatte Grünen-Klubobfrau Helga Krismer nicht geschafft. Deswegen nutzte sie die Aktuelle Stunde über Integration und Flüchtlingsobergrenze, um immer wieder auf die „Dr. Erwin Pröll Stiftung“ zu kommen. Das brachte ihre zwei Ordnungsrufe durch VP-Landtagspräsident Hans Penz ein, weil sie nicht zum Thema gesprochen hatte. Ein dritter Ordnungsruf hätte dann Redeverbot bedeutet. Das forderten auch einige VP-Mandatare aus Ärger über das Rede-Manöver von Krismer. Am heftigsten übrigens ihr Landtagskollege aus dem Bezirk Baden, der Pfaffstättner VP-Bürgermeister Christoph Kainz.

Die Asyllinie der FPÖ.

Die Aktuelle Stunde zu Integration und Flüchtlingsobergrenze zeigte bereits auf, in welche Richtung die Wahlauseinandersetzung zwischen der ÖVP und der FPÖ bei diesem Thema gehen wird. Während die ÖVP – konkret der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner – die künftige VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als jene Politikerin lobte, die als Innenministerin die Obergrenze durchgesetzt habe, nahm die FPÖ Mikl-Leitner ins Visier, weil sie dafür verantwortlich gewesen wäre, dass im Jahr 2015 Zigtausende Flüchtlinge ins Land gekommen wären. Konträrer kann der Zugang zu diesem Thema wohl nicht sein.

Eidesstattliche Erklärung.

Die Frage, wer den Regierungsakt über die „Dr. Erwin Pröll Stiftung“ an die Zeitung „Falter“ gespielt hat, beschäftigt nun den Klub Frank. Von dort soll das Papier stammen, verdächtigt wurde der ausgeschlossene Mandatar Walter Naderer. Doch der hat nun eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, dass er den Akt zwar von Klubdirektor Katschnig erhalten, diesen aber nicht weitergegeben habe. Der genaue Text der Erklärung: „Ich erkläre eidesstattlich, dass mir der Klubdirektor Dr. W. Katschnig, ohne Aufforderung von mir, von sich aus am Freitag, dem 30. September 2016, mittags, eine Kopie der Besprechungsunterlagen der Tagesordnung betreffend Sitzungen der NÖ Landesregierung vom 22. Dezember 2015 und 16. Dezember 2014 übergeben hat. Darüber hinaus versichere ich eidesstattlich, dass ich diese Unterlagen nicht an den Falterredakteur Dr. Florian Klenk weitergegeben habe und diesem auch sonst keinerlei Unterlagen gegeben habe.“