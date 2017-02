Keine Absolute bei Umfrage.

Seit klar ist, dass Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner nun Landeshauptmann Erwin Pröll an der Spitze der Landes-ÖVP und der Landesregierung nachfolgen wird, taucht immer wieder die Frage nach dem Halten der absoluten Mehrheit auf. Dabei hätte auch Erwin Pröll all seine Wahlkampfkünste aufbieten müssen, um diese Latte nochmals zu überspringen, falls er angetreten wäre, wie eine landesweite Umfrage des M&R-Instituts (Sample 600) vom Dezember zeigt. Da wäre die Landes-ÖVP hochgerechnet in der Sonntagsfrage vorerst nur auf rund 44 bis 45 Prozent gekommen. In dieser Umfrage hätte übrigens die FPÖ die SPÖ bereits am zweiten Platz abgelöst. Und die NEOS hätten den Einzug nicht geschafft. Wobei: Es ist ein Umfrageergebnis ohne den Wahlkampf …

Zwei Landesparteitage.

Erstmals wird sich der Landesparteitag der ÖVP über zwei Tage ziehen. Geplant ist, dass der Freitag, 24. März, im Zeichen des langjährigen Landesparteiobmannes und Landeshauptmannes Erwin Pröll steht. Am Tag darauf, 25. März, wird dann der Wahlparteitag stattfinden, bei dem Johanna Mikl-Leitner zur neuen Landesparteiobfrau gekürt werden soll. Der Landesparteitag findet im VAZ in St. Pölten statt. Der Wechsel an der Spitze der Landesregierung soll dann in einer Sonderlandtagssitzung nach Ostern vollzogen werden. Wobei dafür wohl nur der Mittwoch, 19. April, infrage kommen kann. Bis dahin müssen auch die Kompetenzaufteilung in der Landesregierung und die Nachbesetzung des frei gewordenen Regierungssitzes geklärt sein. Für diesen Sitz kann der NÖ Bauerbund eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger nominieren.

Weiderbauer hört auf.

Emmerich Weiderbauer wird 2018 nicht mehr für die NÖ Grünen kandidieren. | Gleiss

Wenn am 5. März die NÖ Grünen auf ihrer Landesversammlung die Kandidaten für die Landtagswahl wählen werden, dann wird sich ein langgedienter Landtagsabgeordneter nicht mehr dieser Wahl stellen: der Melker Emmerich Weiderbauer, der vor allem als Bildungssprecher immer wieder im Landtag aufgetreten war, zieht sich aus der Landtagspolitik zurück und wird für die kommende Periode nicht mehr kandidieren.

Heftige Debatte um Führerscheinprüfung für Senioren.

Die FPÖ hat mit drei Mandataren des Klubs Frank eine Abmachung, dass man gegenseitig Anträge mit Unterschriften unterstützt. Nur so können diese auf die Tagesordnung gelangen. Der jüngste Vorstoß des Klubs bereitet den Freiheitlichen allerdings ein wenig Sorgen. In dem Antrag wird gefordert, dass Senioren ab dem Alter von 75 Jahren automatisch einen Führerschein-Eignungstest machen müssen. Was sofort für heftige Proteste beim VP-Seniorenbund und auch der SPÖ sorgte. Aber auch FPÖ-Seniorenvertreter Erich Königsberger sah sich veranlasst, in einer Aussendung klar zu stellen, dass man den Antrag wegen der Abmachung mitunterzeichnt habe, dass man die diesbezügliche Meinung des Klubs Frank nicht teile.

Landesrat Fuchs lenkte ein.

Dass St. Pöltens SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler und Klub-Frank-Landesrat Tillmann Fuchs beim Landhausball so friedlich miteinander umgingen, mag auch daran liegen, dass Fuchs bei der Errichtung eines Metro in der Nähe des Landhausviertels nicht mehr auf einem totalen Baustopp beharrt. Vielmehr kann weitergebaut werden. Gleichzeitig muss dafür gesorgt werden, dass die Flächenwidmung passt. Das ist das Ergebnis einer Aussprache zwischen Stadler und dem Landesrat