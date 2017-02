Brief an Landesrechnungshof-Direktorin.

Wegen der „Dr. Erwin Pröll Stiftung“ liefern sich die NÖ Grünen derzeit auch ein Match mit dem Landesrechnungshof. Einen Prüfantrag konnten sie in der Sitzung des Rechnungshof-Ausschusses nicht stellen, weil sie von keiner anderen Partei die dafür notwendigen Unterschriften erhielten. Deswegen hat Klubobfrau Helga Krismer nun einen Brief an die Direktorin des Landesrechnungshofes, Edith Goldeband, geschrieben, wie und was bezüglich der Stiftung – vor allem der Förderungen – geprüft wird.

Und bis wann ein etwaiger Bericht fertiggestellt ist. Für die NÖ Grünen ist der Bericht auch insofern wichtig, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Vorwoche bekannt gegeben hat, dass es keinerlei Ermittlungen gibt, weil nicht einmal ein Anfangsverdacht hinsichtlich der Stiftung besteht. Und die Grünen hatten davor wegen der Förderungen für die Stiftung in einer Pressekonferenz von Rechtsbruch gesprochen.

Achse mit Oberösterreich.

Dass sich die beiden ÖVP-Landeshauptleute Erwin Pröll und Josef Pühringer gut verstanden haben, ist eine Tatsache. Dementsprechend würdigte Pröll auch seinen oberösterreichischen Amtskollegen, als dieser nun seinen Rückzug bekannt gab. Pröll: „Josef Pühringer ist eine ganz große politische Persönlichkeit, die herausragende Meilensteine gesetzt hat – nicht nur für sein Heimatland Oberösterreich, sondern auch für die gesamte Republik Österreich und als Partner Niederösterreichs.“ Dass diese Achse zwischen den beiden Bundesländern bestehen bleibt, dafür garantieren die Nachfolger Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer.

Bundesländerübergreifendes Abendessen: die künftigen Landeshauptleute der ÖVP von NÖ und Oberösterreich, Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer. | privat

Die künftige Landeshauptfrau von NÖ und der künftige Landeshauptmann von Oberösterreich hatten sich erst vor wenigen Wochen bei einem Abendessen zu einem Austausch getroffen. So postete Mikl-Leitner nach der Präsentation von Stelzer als Pühringer-Nachfolger: „Gratulation an Thomas Stelzer. Er steht für eine enge Zusammenarbeit von Oberösterreich und Niederösterreich, die wir zum Nutzen beider großen Länder in Zukunft noch weiter ausbauen wollen.“

Rückzug aus dem Nationalrat.

Die Wiener Neustädterin Tanja Windbüchler-Souschill wird nicht mehr für den Nationalrat kandidieren. Das gab die Grün-Mandatarin in der Vorwoche bekannt. Die Gründe: Sie will sich künftig auf ihre Tätigkeit als Kontrollobfrau im Wiener Neustädter Gemeinderat konzentrieren. Und auf ihre Familie, vor allem auf die beiden kleinen Töchter, die bald in die Schule kommen. Windbüchler-Souschill sitzt seit 2008 für die Grünen im Nationalrat. Seit den Wahlen im Jahr 2013 ist sie außenpolitische Sprecherin der Grünen.