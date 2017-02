Neuer Landesrat aus dem Waldviertel.

Noch ist nicht ganz fixiert, wer den Platz in der NÖ Landesregierung einnehmen wird, wenn sich VP-Landeshauptmann Erwin Pröll endgültig zurückzieht und Landesrat Stephan Pernkopf neuer Landeshauptmannstellvertreter von Johanna Mikl-Leitner wird. Klar ist, dass dieser Landesrat dem Bauernbund zusteht. Und nach vielen Spekulationen scheint auch klar, das der neue VP-Landesrat aus dem Waldviertel kommen wird. Zuletzt tauchten da einige Namen auf, die als heißer Tipp gelten. Etwa Gerhard Zinner, Geschäftsführer von Waldland. Oder der Pernegger Bürgermeister Franz Huber. Oder Ludwig Schleritzko, Geschäftsführer des Nationalparks Thayatal. Genauso spannend wie der neue Landesrat wird aber auch sein, wie die Aufgabenbereiche künftig aufgeteilt werden.

Suche nach Spitzenkandidat.

Bei der SPÖ geht es um jene Person, die bei der Kandidatur zur Landtagswahl 2018 an der Spitze der SPÖ-Liste stehen soll. Landesvorsitzender Matthias Stadler will das Geheimnis nach dem Wechsel in der Landesregierung lüften. Wobei es schon einige Absagen geben soll. Unter anderem hat der Purkersdorfer SPÖ-Bürgermeister und ehemalige Innenminister Karl Schlögl bereits abgewunken. Schlögl zur NÖN: „Es stimmt, ich wurde gefragt, ob ich als Spitzenkandidat der SPÖ bei der nächsten Landtagswahl antreten möchte. Ich fühle mich geehrt und bin im Herzen zutiefst mit der SPÖ verbunden, aber ich muss dankend ablehnen. Für mich ist eine Spitzenposition in der Politik nicht mehr denkbar.“

Karl Schlögl will nicht Spitzenkandidat sein.

| NÖN

Einige SPÖ-Bürgermeister wiederum sollen versucht haben, den Dritten Landtagspräsidenten und Traiskirchner Vizebürgermeister Franz Gartner zu überreden, als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen. Aber auch dieser hat dankend abgelehnt. So blickt derzeit alles in Richtung St. Pölten – in der Hoffnung, dass Stadler jemanden Besonderen aus dem Hut zieht.

Wehrpflicht für Frauen.

Die FPÖ hat in der kommenden Landtagssitzung mit den Anträgen des Klubs Frank ihre liebe Not. Wegen jenes Pakts, der regelt, dass man sich gegenseitig die Unterschriften gibt, damit Anträge auf die Tagesordnung kommen. Jetzt stehen zwei Anträge des Klubs Frank auf der Tagesordnung, von denen sich die Freiheitlichen nun öffentlich distanzieren müssen, um nur ja nicht in den Geruch zu kommen, die Meinung des Klubs zu vertreten. Dieser will einerseits, dass Senioren über 75 Jahre ihre Lenkertauglichkeit überprüfen lassen müssen. Andererseits will man für die Frauen die Wehrpflicht einführen. Bei den Senioren musste FPÖ-Mandatar Erich Königsberger ausrücken, um klarzustellen, dass man von dem Fahreignungstest nichts hält. Bei der Wehrpflicht der Frauen war es gar FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl, der sich distanzierte.

Eine Wahl mit Nebengeräuschen.

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband hat innerparteilich doch für Diskussionen gesorgt. Der Grund: Mit Marcus Meszaros-Bartak wurde jener Badener Unternehmer zum Präsidenten gewählt, der in der Badener SPÖ nicht unumstritten ist. Er wurde sogar vom Gemeinderatsklub ausgeschlossen und ist jetzt als SPÖ-Gemeinderat ein Einzelkämpfer. Angedacht war sogar ein Parteiausschluss, der dann aber nicht beantragt wurde. Dennoch hat ihn der Vorstand des Wirtschaftsverbandes einstimmig als Kandidat für die Nachfolge von Präsident Günter Ernst vorgeschlagen. Angesichts der politischen Nebengeräusche im Badener Gemeinderat ein doch sehr bemerkenswerter Schritt.