Gemeinsam präsentierten am Donnerstag im Landhaus in St. Pölten Landeshauptfrau-Stellvertreterin Karin Renner und der neue Landesleiter der Bergrettung für NÖ und Wien, Matthias Cernusca, die aktuelle Einsatzbilanz der Bergrettung und gaben gleichfalls Ausblick auf die kommenden Aufgabenstellungen der Rettungseinheit.

Zu Beginn wies Renner als zuständiges Mitglied der NÖ Landesregierung für das Rettungswesen darauf hin, dass die Bergrettung ein wichtiger Partner für die funktionierende Rettungskette im Bundesland sei. Als Sicherheitsnetz im alpinen Raum sorge sie im Ernstfall mit ihren 1.350 ausgebildeten Bergretterinnen und Bergrettern für professionelle Hilfe, erklärte Renner: „Rettungseinsätze im alpinen Gelände sind keine einfache Sache, sondern ein Job für hochspezialisierte Einsatzkräfte.“

Extremsportarten werden zunehmend zu Trendsportarten

Klassische sportliche Aktivitäten, wie Wandern oder Schifahren boomten, aber auch neue Trendsportarten lockten immer mehr Menschen ins Freie und auf die Berge, so Renner. „Die alpine Mobilität hat an Dynamik gewonnen.“

Sportarten, die anfangs nur ein paar wenige Extremsportler als Randsportart ausgeübt hätten, seien innerhalb kurzer Zeit zu breitenwirksamen, beliebten Sportarten geworden. Canyoning, Sportklettern, Paragliden, Down-Hill Mountainbiken stünden zunehmend im Sommer am Programm der Freizeitsportler – Skitourengehen, Variantenfahren, Schneeschuhwandern und Eisklettern im Winter, so Renner.

Bergretter Cernusca merkte dazu an, dass sich mit Zunahme der Sportler auch die Unfälle bei diesen Sportarten häuften. Zwar habe die Bergrettung dieser Entwicklung Rechnung getragen und ihre Rettungstechniken immer den neuen Anforderungen angepasst, dennoch handle es sich in diesem Bereich um Rettungseinsätze unter erhöhtem Risiko, die vielfach unter sehr widrigen und technisch anspruchsvollen Bedingungen durchgeführt werden müssten.

„Im vergangenen Winter war die Bergrettung beispielsweise sehr stark mit Eiskletterunfällen konfrontiert. Viele Eiskletterer waren aktiv, leider kam es in den Ötschergräben auch zu drei sehr schweren Unfällen“, berichtete Cernusca.

Im Hinblick auf die Einsatzbilanz müsse heuer mit steigenden Zahlen gerechnet werden, informierte Cernusca. Nachdem die NÖ Bergrettung im ganzen Jahr 2016 zu 601 Einsätzen gerufen worden sei, habe man Ende Oktober bereits 606 Alarmierungen verzeichnet. Dabei seien insgesamt etwa 600 Personen von den Bergretterinnen und Bergrettern geborgen worden. In 6 Fällen kam leider jede Hilfe zu spät.

„Das richtige Verhalten ist das A und O in den Bergen, damit die Zeit in der Natur für sich und andere nicht zur Gefahr wird. Oftmals wird im Vorfeld von Bergtouren auf ganz simple Dinge, wie sich über die Wetterverhältnisse oder den Einbruch der Dunkelheit zu informieren, vergessen“, erklärte Cernusca.

Zudem kündigte Cernusca an, dass im kommenden Jahr in der Ausbildung der Bergretterinnen und Bergretter ein Schwerpunkt liegen werde, damit alle Mitglieder der Bergrettung bestmöglich auf die neuen Herausforderungen im Gelände vorbereitet seien. Außerdem würden auch vermehrt ortsstellen- und gebietsübergreifende Übungen abgehalten werden, weil immer mehr die überregionale Zusammenarbeit der Einsatzkräfte bei Einsätzen an Bedeutung gewinne. Schließlich soll in die Infrastruktur der Bergrettungsortsstellen investiert werden, was für den Erhalt der Einsatzfähigkeit der Bergrettung unabdingbar sei, so Cernusca.

Finanziert wird die Arbeit der Bergrettung durch ein Drei-Säulen-Modell. Neben der Einsatzverrechnung und dem Erhalt von Förderbeiträgen sowie Spenden ist die Unterstützung durch Land und Bund wesentlich. Die Förderung des Landes Niederösterreich in Höhe von 473.000 Euro deckt allein über ein Drittel der jährlichen Kosten ab.