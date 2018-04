Schnabl nannte die Bereiche kommunale Verwaltung, Konsumentenschutz, Baurecht, Verkehrsrecht sowie Straßenpolizei als seine Hauptaufgaben in der Zuständigkeit. So will er etwa eine Entrümpelung und Standardisierung der Bauordnung erreichen, im Bereich Konsumentenschutz „nicht nur reaktiv tätig“ sein und die Vorreiterrolle Niederösterreichs bei der Unfallvorbeugung ausbauen. Im Bereich der kommunalen Verwaltung konstatierte er: „Wir müssen aufpassen, dass wir mit der Aufgabenübertragung die Gemeinden auch finanziell entsprechend ausstatten“, so Schnabls Hinweis in Richtung Bundesregierung. Er warnte davor, im Bund zu sparen und finanzielle Verantwortung an Länder und Gemeinden weiterzugeben.

Landesrätin Königsberger-Ludwig definierte das Rettungswesen, die Gesundheit sowie die Kinder- und Jugendhilfe als ihre Ressortschwerpunkte. Grundsätzlich bezeichnete sie die Versorgungssituation mit Allgemeinmedizinern in Niederösterreich als eine „an sich ganz Gute“, es gebe aber natürlich Handlungsbedarf. Etwa müsse die Funktion des Amtsarztes auf den Bezirkshauptmannschaften wieder attraktiver gestaltet werden – dies könne etwa über eine Überarbeitung der Organisationsstruktur und natürlich auch die Schiene der Bezahlung erfolgen, so Königsberger-Ludwig.

Außerdem sieht sie einen Mangel an Dauerplätzen in der Kinder- und Jugendhilfe, den sie beheben möchte – auch mit einer erhöhten Anzahl an Pflegeeltern, die dringend gesucht werden. Und: In wenigen Wochen soll eine Rettungsstudie in Auftrag gegeben werden, die die Kostengestaltung des heimischen Rettungssystems unter die Lupe nehmen soll.

Schnabl und Königsberger-Ludwig kündigten darüber hinaus an, dass sich eine Medizinexpertengruppe in den kommenden Monaten mit gesundheitsspezifischen Themen in Niederösterreich beschäftigen wird.