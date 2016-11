In den USA ist die Wahl von Donald Trump zum neuen Präsidenten seit Tagen von Demonstrationen begleitet. In Österreich regiert Unverständnis. Amerika selbst dürfte überrascht worden sein, wie Wahlbeobachter aus NÖ gegenüber der NÖN erklärten. Anton Heinzl (SPÖ) und Dieter Brosz (Grüne) waren im Einsatz gewesen.

Heinzl und Brosz hatten vor ihrem Einsatz in Florida und Ohio noch eine Einschulung in Washington gehabt. Mit dabei Gespräche mit Demokraten und Republikanern. Brosz: „Selbst die Republikaner waren sich sicher, dass Hillary Clinton die neue Präsidentin wird.“ Was Heinzl nur bestätigen kann. Er traf am Ende des Wahltages Österreicher, die vor Jahrzehnten nach Amerika ausgewandert ware. Heinzl: „Die waren richtig fertig.“

„Wenn man die amerikanische Kultur nur von Weitem sieht, ist das alles schwer nachvollziehbar.“

Dieter Brosz (Grüne), Wahlbeobachter in Ohio

Auch wenn aus dem Trump-Lager bereits während der Wahl der Ruf nach einer Wahlanfechtung laut geworden war, für die Beobachter ist alles „äußerst sauber“ abgelaufen. Heinzl: „In Florida hatten sie nur Probleme mit der Internetverbindung. Mehr war aber nicht.“ Und Brosz war in Ohio überrascht, dass manche regionale Behörden die Wahlbeobachter gar nicht zuließen. Außerdem wären die Demokraten überall mit Beobachtern vertreten gewesen, die Republikaner nicht.

Was ihn noch überraschte: Die Geduld, die die Wähler in den Wahllokalen aufbringen. Brosz: „Bei der längsten Schlange an Wählern mussten einige bis zu 75 Minuten warten, bis sie ihre Stimme abgeben konnten. Bei uns wäre das unvorstellbar. Klar wurde ihm auch, das vieles, war hier in den USA rund um die Wahlen passiert, bei uns gar nicht richtig nachvollziehbar wäre. „Wenn man die amerikanische Kultur nur von Weitem sieht, ist das alles schwer nachvollziehbar.“ Auch die Art des Wahlkampfes. Selbst in Washington habe er fast keine Wahlplakate bemerkt, so der St. Pöltner Anton Heinzl.

Auch Ebner und Hafenecker in USA

Nicht als Wahlbeobachter, sondern interessenshalber verfolgten auch VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und FP-Parteisekretär Christian Hafenecker die Präsidentenwahl direkt in den USA. Für Ebner war schon bemerkenswert, dass Donald Trump trotz seiner ständigen Verstöße gegen politische Korrektheit am Ende als Sieger feststand. Ebner: „Das hat in Washington vor der Wahl keiner geglaubt.“

Christian Hafenecker ist derzeit wegen seines Masterstudiums in den USA. „Ziel war es, mitzubekommen, wie politische Kampagnen in den USA funktionieren und strategisch aufgesetzt werden“, so der Nationalratsabgeordnete. Von allen Niederösterreichern in den USA war er der Einzige, der danach Trump explizit gratulierte.