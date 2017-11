„Intelligenz kann Fleiß nicht ersetzen“, zitierte Thomas Henzinger, Präsident des Institute of Science and Technology (IST) Austria, seinen Wissenschaftskollegen Martin Nowak, 52 Jahre alt und ursprünglich aus Klosterneuburg. Dort hielt es den Mathematiker und Biologen aber nicht lange: Heute ist er Professor in Harvard, am Freitag bekam er den „Lower Austrians Abroad Life’s Work Award“ verliehen. „Nowak beschreibt das Leben in Gleichungen“, erklärte Henzinger in seiner Laudatio. „Er ist ein interdisziplinärer Wissenschaftler par excellence.“

Und auch eine junge Forscherin wurde bei der Gala im Palais NÖ vor den Vorhang – oder in ihrem Fall vielmehr auf die Leinwand – geholt: Die 35-jährige Doris Carson, die an der IMC FH Krems studierte, bekam den „Talent Award“ verliehen. Sie bedankte sich mit einem Video aus dem australischen Outback, wo sie aktuell Feldforschung im Bereich Tourismus betreibt.

Die Award-Initiatorin, VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, sprach von „Aushängeschildern“ für NÖ. Nächstes Jahr sollen, nachdem heuer die Wissenschaft im Fokus stand, verdiente Personen einer anderen Sparte geehrt werden. -nw-