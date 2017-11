Die Bevölkerungszahl Niederösterreichs wird bis 2080 um 21 Prozent steigen – und dabei gleichzeitig stark altern. Der Anteil der Über-65-Jährigen wird sich laut jüngster Prognosen der Statistik Austria nämlich nahezu verdoppeln: 31 Prozent (ca. 624.000) der dann rund 2 Mio. Niederösterreicher werden im Jahr 2080 älter als 65 Jahre sein. Grund dafür ist, dass die Babyboom-Generation der 1950er und 1960er das Pensionsalter erreicht haben wird.

Auch durch das Nachrücken von Männergenerationen, die von Kriegsverlusten unversehrt geblieben sind, sowie durch steigende Lebenserwartung erreichen anteilsmäßig mehr Menschen ein höheres Alter: 2080 werden Männer durchschnittlich 89,2 Jahre alt (heute 79,1), Frauen sterben dann durchschnittlich im Alter von 92,3 Jahren (heute mit 84). Damit verengt sich auch die Schere zwischen den Geschlechtern diesbezüglich von fünf auf drei Jahre Unterschied.

Die Bevölkerungsgruppe der Erwerbstätigen wird von heute 60,4 auf 50 Prozent sinken – dabei aber noch von Zuwanderern aufgefangen, die den Rückgang innerhalb dieser Gruppe um ein paar Jahre nach hinten verschieben. „Ohne Migration würde das Erwerbspotenzial langfristig betrachtet erheblich sinken“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Konrad Pesendorfer.

Die absolute Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 19 Jahre wird zuwanderungsbedingt steigen – in NÖ von derzeit rund 330.000 (19,9 Prozent) auf 381.000 im Jahr 2080 (dann 19 Prozent).

„In allen Bundesländern nimmt die Zahl der im Ausland geborenen Menschen über den gesamten Prognosezeitraum zu“, so Alexander Hanika, Bevölkerungsexperte der Statistik Austria. Nach aktuellem Stand wurden 11,7 Prozent (194.000) aller Niederösterreicher im Ausland geboren, bis 2080 wird sich diese Zahl auf 17,7 Prozent (356.000) erhöhen. NÖ habe damit einen „nennenswerten Anteil“ an internationaler Migration: 12,1 Prozent aller in Österreich lebenden Zuwanderer sind hier, mehr verzeichnen nur Wien (39,2 Prozent) und Oberösterreich (12,3 Prozent). Die meisten Einwanderer (50 Prozent) kommen dabei aus EU-Staaten – in den vergangenen Jahren waren hier Deutsche und Rumänen die stärksten Gruppen –, gefolgt von europäischen Drittländern inklusive der Türkei (17 Prozent). Insgesamt bleibt nur die Hälfte aller Zuwanderer länger als fünf Jahre.

Übrigens: Österreich überschreitet voraussichtlich im Jahr 2021 die Neun-Millionen-Grenze. Tendenziell wachsen aber nur die Ballungsräume, die Peripherie schrumpft. Die Bundeshauptstadt Wien wird 2025 wieder zwei Millionen Einwohner zählen – zuletzt war dies am Ende der Monarchie der Fall.