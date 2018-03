Die Budgetrede von Finanzminister Hartwig Löger am 21. März im Nationalrat rückt näher. Jetzt werden manche Sparpläne bekannt, die prompt bei der Opposition für massiven Unmut sorgen. SPÖ-Bildungssprecherin Ex-Ministerin Sonja Hammerschmid ist höchst ungehalten darüber, dass die Mittel für die Integration ausländischer Schüler halbiert werden sollen.

Damit gibt es im Schulbereich den nächsten Konflikt zwischen der SPÖ und der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung. „Schwarz-Blau spart nicht, wie angekündigt im System, sondern bei den Menschen“, wetterte die SPÖ-Spitzenkandidatin in Niederösterreich bei der Nationalratswahl im Vorjahr. Während sich die ÖVP-FPÖ-Regierung zusätzliches Personal und Pressestäbe gönne, werde in den Schulen – und damit bei Kindern und Lehrerin gekürzt, beklagte Hammerschmid in einer Aussendung.

Kritik an Minister Faßmann

Ihr Kritik richtet sich ganz konkret auch an ihren Nachfolger im Ministerium, Heinz Faßmann. Denn dieser müsse als ehemaliger Vorsitzender des Integrationsrates um die Bedeutung von Integrationsmaßnahmen Bescheid wissen. Dass ausgerechnet Faßmann der Kürzung der Budgetmittel zustimme, mache sie „fassungslos“, stellte die SPÖ-Parlamentarierin fest.

Sie befürchtet vor allem für die Neuen Mittelschulen (NMS) negative Auswirkungen durch diese Sparmaßnahmen. Dies sei angesichts der Herausforderungen in diesem Bereich „völlig unverständlich“. Denn mit Mitteln aus dem Integrationstopf sei auch dem Wunsch der Lehrerinnen nach mehr Unterstützung entsprochen worden, betonte die Ex-Bildungsministerin.