Wenn am 22. März die neue Landesregierung angelobt wird, sitzen dort mehr neue Gesichter auf der Regierungsbank als ursprünglich angenommen. Denn mit ORF-Journalistin Christiane Teschl und Botschafter Martin Eichtinger als Quereinsteiger (beide für die ÖVP) sowie der Amstettner Noch-Nationalratsabgeordneten Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Noch-FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl werden vier der insgesamt neun Plätze in der Landesregierung neu besetzt.

„Ich war vollkommen überrascht, als mich die Landeshauptfrau gefragt hat“, beschreibt Christiane Teschl ihr Gefühl, als sie vor kurzem den Anruf bekam. „Im Inneren hab’ ich sofort nach der Frage gewusst: Das ist etwas, was mich sehr interessiert“, betont die Ehefrau und Mutter von zwei Kindern im Alter von vier und sieben Jahren, die nach Rücksprache mit ihrer Familie das Okay gegeben hat.

„Parteifreie“ Teschl sitzt auf ÖVP-Ticket

Die 44-jährige Kremserin war lange Chefredakteurin beim ORF NÖ und seit 2015 am Küniglberg tätig. Teschl sitzt zwar auf einem ÖVP-Ticket, ist aber kein Parteimitglied. Sie wird das Ressort für Familien, Soziales, Bildung und Jugend von Barbara Schwarz (58) übernehmen. Schwarz wollte ursprünglich erst nach zwei weiteren Jahren aus dem Amt ausscheiden und sich dann einer Aufgabe im wissenschaftlichen Bereich widmen.

„Nach einem Gespräch hätten Mikl-Leitner und Schwarz gemeinsam entschieden, dass der Wechsel jetzt gleich Sinn mache, um das Team für die Zukunft aufzustellen“, heißt es von der ÖVP. Schwarz selbst erklärt: „Auf Wunsch der Landeshauptfrau haben wir uns letztendlich dazu entschlossen, diesen Schritt sofort zu setzen.“

Ulrike Königsberger-Ludwig (Amstetten) wird Landesrätin für Soziales und Gesundheit. | SPÖ

Dem ÖVP-Regierungsteam wird in Zukunft auch der Diplomat Martin Eichtinger angehören. Der 56-Jährige wohnt in Perchtoldsdorf, spricht sieben Sprachen und ist aktuell noch als Botschafter in London tätig. „Ich habe in vielen Ländern gelebt und kann mit Fug und Recht behaupten, dass Niederösterreich einzigartig ist – der Vergleich macht sicher“, sagt Eichtinger, der die Landeshauptfrau schon 25 Jahre kennt. Der Rest des ÖVP-Regierungsteams bleibt, sowohl was Personen als auch Zuständigkeiten betrifft, unverändert.

Eichtinger übernimmt die Agenden Arbeitsmarkt, Wohnen, NÖGUS und Europa von Karl Wilfing. Der Weinviertler folgt nämlich Hans Penz als Erster Landtagspräsident nach. Zweiter Landtagspräsident bleibt Gerhard Karner (beide vom NÖAAB). Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner, die ebenfalls als Präsidentin gehandelt wurde, zieht als Abgeordnete in den Landtag ein.

Karin Renner von der SPÖ wird Dritte Landtagspräsidentin. | H. Käfer

Die SPÖ schickt Ulrike Königsberger-Ludwig aus Amstetten als neue Landesrätin ins Rennen. Die Noch-Nationalratsabgeordnete bekommt neben Landeshauptfrau-Stv. und Parteichef Franz Schnabl den zweiten Regierungssitz der niederösterreichischen Sozialdemokraten. Die 52-jährige erfahrene Politikerin wird unter anderem die Gesundheitsagenden übernehmen. Dritte Landtagspräsidentin wird die Noch-Landeshauptfrau-Stv. Karin Renner (52).