„Ich war sehr überrascht, als er jetzt seinen Rücktritt bekannt gab, denke aber, dass es für ihn der ideale Zeitpunkt war. Wir haben eine lange Freundschaft, und ich bin mir sicher, dass wir uns auch in Zukunft öfter begegnen werden.“

Herbert Prohaska, Fußballlegende

„Erwin Pröll hat in seiner Amtszeit Niederösterreich besser gemacht. Und das ist das Beste, was man über einen Landeshauptmann sagen kann. Wir kennen uns seit Jahrzehnten, weil wir gemeinsam im Club NÖ gekickt haben. Das schlimmste Erlebnis dabei war, als ich ihm vor über 20 Jahren auf der Hohen Warte einen Steilpass gegeben habe, der zu weit war. Erwin hat beim Versuch zu Flanken sämtliche Bänder im Knie gerissen. Ich hab’ mir damals Vorwürfe gemacht, weil mein Pass nicht seinem Fitnesszustand entsprochen hat. Unsere Freundschaft ist sehr eng. Ich hab’ immer gesagt: Wenn mich Erwin einmal fragen sollte, ob ich den SKN übernehmen würde, dann kann ich nicht Nein sagen. Jetzt bin ich aber froh, dass er mich nicht mehr fragen wird.“

Josef „Pepi“ Hickersberger, Ex-ÖFB-Teamchef

„Sein Rücktritt hat mich überrascht. Das wird jetzt sicher eine große Umstellung für alle. Ich erinnere mich gerne zurück an meine Saisonabschlussfeste mit über 4.000 Gästen im Festzelt. Da hat es nur Erwin Pröll geschafft, das bei den Reden Ruhe im Zelt einkehrt. Diese Präsenz war beeindruckend.“

Michaela Dorfmeister, Doppelolympiasiegerin Skisport

„Landeshauptmann Erwin Pröll hat mit visionären Ideen und breiter Kooperation in den letzten 25 Jahren NÖ zu einem starken, regional ausgeglichenen Industrie-, Bildungs- und Forschungsstandort entwickelt. Investitionen in zukunftsweisende Projekte wie zum Beispiel ISTA, Med Austron und in Fachhochschulen und Universitäten sowie die Kultur in NÖ werden für NÖ noch lange positiv wirken.“

Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung NÖ

„Mit Landeshauptmann Erwin Pröll verlässt ein herausragender Politiker die Bühne, der in den vergangenen 25 Jahren Niederösterreich zu dem gemacht hat, was es heute ist: ein modernes, innovatives Vorzeige-Bundesland. Erwin Pröll vereint hohe wirtschaftliche Kompetenz mit großem Gespür für die Bedürfnisse der Bevölkerung und setzt seine Visionen – ganz im Sinne des Landes – auch um. Er ist kein Schönwetter-Landeshauptmann, sondern hat sich gerade auch in schwierigsten Situationen als exzellenter Krisenmanager erwiesen.“

Erwin Hameseder, Chef der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien

„Erwin Pröll war immer ein Partner und Freund der freiwilligen Feuerwehr. Er hat große Handschlagqualität und immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen. Wenn alles läuft wie geplant, sehen wir auch der Zukunft mit Hanni Mikl-Leitner sehr positiv entgegen.“

Dietmar Fahrafellner, Landesfeuerwehrkommandant

„Erwin Pröll war ein verlässlicher Partner für die Sicherheit im Land, hat sehr vorausschauend Kontakte mit den Nachbarländern geknüpft, was die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen betrifft. Und darauf geschaut, dass wir genügend Ressourcen haben.“

Franz Prucher, Landespolizeidirektor

„Landeshauptmann Erwin Pröll ist ein großer Unterstützer des Bundesheeres. Vor allem in den schwierigen Zeiten der letzten Jahre stand er uns zur Seite, denn unsere Leistungen und Fähigkeiten sind ihm wohl bewusst.“

Martin Jawurek, NÖ-Militärkdt

„Er war ein großer Kunstförderer – durchaus von der Blasmusik bis zu Nitsch, aber mit einem intelligenten Konzept. Das, was man ihm oft vorwirft, dass er als absolutistischer Monarch regiert hätte, hat uns Künstlern eher geholfen.“

Stefan Ruzowitzky, Film-Regisseur und Oscar-Preisträger

„Erwin Pröll war in vielen Bereichen ein Visionär und hat Niederösterreich trotz der Nähe zur „Kulturmetropole Wien“ zu einem vielseitigen Kulturland mit überregionaler Bedeutung gemacht. Ich bin auch zuversichtlich, dass unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner diese wertschätzende und visionäre Kulturpolitik weiterhin eine wesentliche Säule unseres Bundeslandes bleibt.“

Werner Auer, Obmann des Theaterfests NÖ

„Landeshauptmann Erwin Pröll hat Maßstäbe gesetzt und Niederösterreich als Kunst- und Kulturland positioniert. Dazu gehört natürlich Planungssicherheit, festgeschrieben in langjährigen Subventionsverträgen. Genauso wichtig ist aber die absolute inhaltliche, personelle und operative Gestaltungs- und Handlungsfreiheit, die er von Anfang an gewährleistet hat. Viele einzigartige und wegweisende Projekte konnten in diesem offenen Umfeld auf Schiene gebracht werden. Herausragende Beispiele sind Grafenegg und der Aufbau einer strukturierten Museumslandschaft bis hin zur neuen Landesgalerie in Krems.“

Paul Gessl, Geschäftsführer NÖKU

„Was ich an Erwin Pröll schätze, das ist sein Engagement für die Kunst. Er mochte Kunst und Künstler, auch solche, mit denen politisch in Niederösterreich nichts zu holen war.“

Peter Turrini, Schriftsteller

„Erwin Prölls Kulturpolitik ist nicht auf eine Kunst- oder Kultursparte zu reduzieren. Sie war und ist visionär und der Schlüssel für eine bessere Welt!“

Dorli Draxler, Geschäftsführerin der Volkskultur & Kultur.Region.NÖ

„Das Verhältnis von Erwin Pröll mit dem Roten Kreuz war sehr eng. Er hat uns, wo immer es möglich war, unterstützt, was sowohl für die gesamte Organisation als auch für die Bezirksstellen sehr gut war. Ich bin überzeugt, dass die Nachfolge, so wie sie geregelt ist, ein sehr positives Weiterarbeiten ermöglichen wird.“

Josef Schmoll, Präsident Rotes Kreuz Niederösterreich

„Es ist schmerzvoll, ihn nicht mehr als Landeshauptmann in Niederösterreich und in UNSEREM Grafenegg zu wissen. Ich bin sicher, dass sich die Zusammenarbeit mit der designierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner genauso fruchtbar gestalten wird.“

Rudolf Buchbinder, Künstlerischer Leiter Grafenegg