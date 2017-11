Beurteilt wurden die Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der Umweltstandards, Auslastung der Anlagen, Vertragsgestaltung mit Gemeinden und Verbänden sowie die Preisgestaltung.

Der EVN Abfallverwertung sei es gelungen, durch eine gute Anlagenauslastung zu kostendeckenden Preisen über einen Zeitraum von elf Jahren stabile wirtschaftliche Verhältnisse zu erreichen, stellte der RH fest. Bis 2009/10 hätten die positiven wirtschaftlichen Ergebnisse ihre Begründung in den Verhältnissen auf dem Abfallbehandlungsmarkt gehabt. In den folgenden Jahren seien die Überschüsse in zunehmendem Maß auf die langfristig fixierten spezifischen Bedingungen des Leistungsvertrags mit der NÖ Beteiligungsgesellschaft für Abfallwirtschaft und Umweltschutz Ges.m.b.H. (BAWU) zurückzuführen. "Nach dem Auslaufen dieses Leistungsvertrags am 31. Dezember 2018 werden rund 60 Prozent der bis dorthin gesicherten, stabilen über den Marktpreisen liegenden Erlöse der EVN Abfallverwertung einer Anpassung an die Marktbedingungen unterliegen."

Die 2004 in Betrieb genommene Müllverbrennungsanlage Dürnrohr wurde 2010 erweitert. In den Wirtschaftsjahren 2010/11 bis 2012/13 lag die Auslastung laut RH im Durchschnitt unter 80 Prozent. "Erst im Wirtschaftsjahr 2014/2015 konnte auch die erweiterte Anlage u.a. durch die Übernahme von Abfällen aus Italien mit 91 Prozent gut ausgelastet werden." Die Auslastung war demnach zu rund der Hälfte durch langfristige Verträge gesichert, weitere Mengen wurden über den Abfallbehandlungsmarkt bezogen.

Weiter merkten die Kontrolleure an, dass durch die Verschmelzung der EVN Abfallverwertung mit der WTE Planung GmbH "ein neuer Geschäftsbereich Abwasser" geschaffen worden sei, "der keinen Bezug zur Tätigkeit der Abfallverwertung aufwies". Durch die neuen Aufgabenbereiche war nach Ansicht des RH "eine zielgerichtete Steuerung erschwert". Die Abrechnung von Leistungen für bzw. durch andere Konzernunternehmen habe bei der EVN Abfallverwertung zu einem hohen administrativen Aufwand geführt.

Die uneinheitliche Gestaltung der Kostenstellenstruktur der EVN Abfallverwertung habe keine umfassende und abschließende Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Tätigkeitsbereiche erlaubt. Auf den Kostenstellen wurden laut RH "ausschließlich direkt zuordenbare Kosten erfasst. Eine verursachungsgerechte Aufteilung der Gemeinkosten auf alle Kostenstellen war nicht vorgesehen. Die Kostenstellenrechnung in der gegebenen Form stellte daher keine geeignete Basis für die Kalkulation der für Dritte erbrachten Leistungen dar."

Aus Sicht des Umwelt- und Anrainerschutzes positiv bewertet wurde von den Prüfern die Anlieferung von Abfällen und die Abfuhr von Reststoffen per Bahn, wie das in der Anlagenbewilligung der Müllverbrennungsanlage Dürnrohr vorgesehen gewesen sei. Unterschiedliche Auflagen hinsichtlich des Abfalltransportes bei der Genehmigung von Verbrennungsanlagen hätten jedoch zu einer Wettbewerbsverzerrung geführt. Weil der Bahntransport im Vergleich zu jenem mit dem Lkw teurer war, sei für die in Konkurrenz mit anderen Anlagenbetreibern stehende EVN Abfallverwertung ein Nachteil gegenüber Verwertungsanlagen entstanden, "bei denen die Abfälle überwiegend mit Lkw angeliefert bzw. die Rückstände abtransportiert werden konnten". Das Lukrieren zusätzlicher privater Abfallverwertungsaufträge sei dadurch erschwert worden.

Empfohlen wurde der EVN Abfallverwertung letztlich, dass die Abrechnung von Leistungen, die für bzw. durch andere Konzernunternehmen erbracht wurden, auf Basis der tatsächlich entstandenen Aufwendungen sowie unter Verwendung der Kostenstellenrechnung vereinheitlicht werden sollten. Die Kostenstellenstruktur wäre anzupassen und eine vollständige Umlage aller Kostenpositionen vorzunehmen, um eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der betrieblichen Einheiten bzw. Tätigkeitsfelder zu ermöglichen und eine vollständige Weiterverrechnung von Aufwendungen für Dritte zu gewährleisten. Nicht zuletzt sollte der Einsatz der für die WTE Wasserver- und -entsorgung Planungs-GmbH tätigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter durch klare Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen geregelt werden.