Nach einem Bericht des Bundesrechnungshofes lag das durchschnittliche Antrittsalter der blau-gelben Landesbeamten in den Jahren von 2010 bis 2015 bei nur 59,6 Jahren. Im Ländervergleich traten nur in Kärnten (Durchschnitt 59,5 Jahre) und vor allem in Wien (Durchschnitt 57,6 Jahren) die Landesbeamten noch früher den Ruhestand an.

Hauptgrund für das im Schnitt niedrige Pensionsantrittsalter bei Niederösterreichs Beamten war, dass bei viele der bei den insgesamt 1170 Pensionierungen die günstige sogenannte „Hacklerregelung“ ausgenützt haben. Das ist eine Form der Frühpension, die von Beamten ab dem 60. Lebensjahr nach 40 Dienstjahren ohne Kürzungen der Pension in Anspruch genommen werden konnte.

Laut den Kontrolloren des Rechnungshofes nahmen immerhin 62 Prozent der NÖ-Landesbeamten diese begünstigte Möglichkeit des Pensionsantritts in diesem Zeitraum in Anspruch. Niederösterreich verzeichnete damit gemeinsam mit Tirol den höchsten prozentuellen Anteil bei der Inanspruchnahme der Hacklerpension durch Landesbeamte.

Anstieg nach Änderungen

Das Land Niederösterreich betonte allerdings, dass diese Form der Hacklerregelung mit Ruhestand ab dem 60. Lebensjahr inzwischen wie für Bundesbeamten ausgelaufen sei und zum letzten Mal für die Geburtsjahrgänge 1955 zur Anwendung gekommen sei. Daher habe sich, so teilte das Land dem Rechnungshof mit, schon im Jahr 2016 ein höheres Pensionsantrittsalter von im Durchschnitt 60,2 Jahren ergeben, in der Hoheitsverwaltung sei es sogar bei im Schnitt 60,9 Jahren gelegen. Außerdem „anerkannten“ die Prüfer des Bundesrechnungshofes, dass Niederösterreich grundsätzlich für die Landesbeamten Pensionsreformregelungen analog zu jenen der Bundesbeamten eingeführt habe.

Mit der Stadt Wien gingen die Kontrollore vor allem wegen des durchschnittlich sehr niedrigen Pensionsantrittsalters von 57,6 Jahren der Magistratsbeamten am schärfsten ins Gericht. Sie kritisierten vor allem, dass in Wien praktisch die Hälfte der Beamtenpensionierungen (50,2 Prozent) in der Zeit von 2010 bis 2015 wegen Dienstunfähigkeit nach Krankheit erfolgten. Zum Vergleich: In Niederösterreich erfolgten laut Prüfbericht 16,7 Prozent der Ruhestände der Landesbeamten wegen Dienstunfähigkeit. Dieser Wert wurde auch bei den Bundesbeamten verzeichnet. Das Land Kärnten rangierte beim Anteil der Frühpensionierungen wegen Dienstunfähigkeit mit 40,8 Prozent hinter Wien.