Die Landtagssitzung am 14. Dezember ist nicht nur die letzte der Legislaturperiode, sondern auch noch eine entscheidende. Dann sollen nämlich 80 Bestimmungen in 24 Landesgesetzen geändert bzw. aufgehoben werden. „Wir wollen Niederösterreich zu einem Zukunftsland mit Hausverstand machen. Dazu gehört eine bürgerfreundliche und transparente Verwaltung und Gesetzgebung“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Bürokratische Hürden, die sich in der Praxis als unnötig erwiesen haben, sollen damit abgebaut werden.

Immer mehr kann digital erledigt werden

Gleichzeitig soll der Einsatz der digitalen Kommunikationstechnologien, das sogenannte E-Government, in der Landesverwaltung ausgebaut werden. Das heißt, dass es in Zukunft bei bestimmten Verfahren nicht mehr nötig ist, erforderliche Urkunden selbst vorzulegen, wenn diese von der Behörde über elek-tronische Register abgerufen werden können.

Konkret gilt das für Bauverfahren, bei denen künftig die Vorlage eines Grundbuchauszuges entfällt. Gleiches gilt für Staatsbürgerschaftsnachweise, Personenstandsnachweise oder Meldedaten bei Anträgen auf Mindestsicherung oder Leistungen der Sozialhilfe. Zusätzlich soll ermöglicht werden, dass die Landesregierung gewisse Vorhaben durch Verordnung bewilligungsfrei stellen kann.

Förderanträge für Semestertickets online

„Dadurch wird es zu einer Reduktion von Verfahren und somit auch von Verwaltungskosten kommen“ betont VP-Klubobmann Klaus Schneeberger. So könne, unter Beachtung von Sicherheitsaspekten, auf die vorherige Genehmigung bestimmter Erzeugungsanlagen verzichtet werden. Als Vorbild gilt die Möglichkeit der Genehmigungsfreistellung für gewisse Betriebsanlagen in der Gewerbeordnung. Damit wurde die Zahl der Betriebsanlagengenehmigungen um 20 Prozent gesenkt.

Alle geplanten Maßnahmen gelten als nächste Schritte eines Deregulierungspakets für NÖ. So wurde heuer im Mai bereits der Entfall von Bauverhandlungen beschlossen. Seit Oktober ist die Abwicklung von Wirtschafts- und Tourismusförderungen über die Landeshomepage möglich. Und seit Sommer 2016 nützen 30.000 Studierende die Möglichkeit, ihre Förderanträge für Semestertickets online zu erledigen.