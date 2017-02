Eine große Reform ist es nicht geworden. Vielmehr haben sich SPÖ und ÖVP auf ein paar Adaptierungen des Wahlrechts geeinigt. Die Landeswahlbehörden warten nun auf die genauen schriftlichen Ausfertigungen, um diese Änderungen bewerten zu können.

Neu wird sein, dass es auch bei Bundeswahlen einen Vorwahltag geben soll. Das wird die Zahl der Briefwähler verringern, diese soll es aber auch in Zukunft geben. Wobei künftig schon am Wahltag mit dem Auszählen der Briefwahlstimmen begonnen werden soll, nicht erst einen Tag danach.

Übrigens: Im NÖ Landtag werden am Donnerstag auch Änderungen in der NÖ Landtagswahlordnung beschlossen. So erfolgt künftig ein Ausschluss von der Wählbarkeit, wenn eine Person durch ein inländisches Gericht rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder zu einer bedingten Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wurde.