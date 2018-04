Anstoß des Parlamentspräsidenten für ein neues Wahlrecht bei Nationalratswahlen: Wolfgang Sobotka schlägt konkret vor, nach Österreichs EU-Präsidentschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres im Laufe der ersten Monate 2019 eine Enquete einzuberufen. Bei dieser solle über Änderungen des Wahlrechts beraten werden. Der niederösterreichische ÖVP-Politiker macht kein Hehl aus seinen Sympathien, dass er für eine Variante wie in Deutschland mit Erst- und Zweitstimmenmodell ist.

Damit wolle er das Persönlichkeitswahlrecht stärken, sagte Sobotka im Interview mit der „Tiroler Tageszeitung“. Das deutsche Modell ist eine Kombination aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht mit zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird in den Wahlkreisen ein Abgeordneter direkt gewählt. Die Stärke der jeweiligen Parteien und wie viele Abgeordneten im Bundestag sind, hängt aber vom Ergebnis der Zweitstimme ab.

Lieber Verhältnis- statt Mehrheitswahlrecht

Er hege „Sympathien“ für das deutsche Wahlrecht, erklärte Österreichs Nationalratspräsident, der seit Herbst vergangenen Jahres an der Spitze des Hohen Haus steht. Zuvor war Sobotka von April 2016 an Innenminister nach jahrelanger Arbeit als Finanzreferent in der niederösterreichischen Landesregierung. Jedenfalls solle es sich um eine Weiterentwicklung des in Österreich geltenden Verhältniswahlrechts handeln. Dieses garantiert, dass jede Partei ab einer bestimmten Stimmenstärke im Nationalrat vertreten ist.

Sobotka erteilt damit Plänen für ein Mehrheitswahlrecht eine Absage. Dieses wird von manchen Experten zur Diskussion gestellt, um klarere Verhältnisse für die Regierungsbildung zu schaffen. Dieses System kommt beispielsweise in Großbritannien zur Anwendung