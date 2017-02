Wieder einmal muss eine Kreuzdebatte geführt werden. Auslöser war das „Neutralitätsgebot“ im Öffentlichen Dienst, das im Arbeitsprogramm der Bundesregierung festgeschrieben worden ist. ÖVP-Integrationsminister Sebastian Kurz will mit dieser Bestimmung ein Kopftuchverbot für Richterinnen, Staatsanwältinnen und Polizistinnen. SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar stellte aber auch gleich infrage, ob das Kreuz in Gerichtssälen und Schulen bleiben kann. Und stieß damit auf eine breite Ablehnungsfront.

Konkret heißt es in der Passage zum öffentlichen Dienst: „Der Staat ist verpflichtet, weltanschaulich und religiös neutral aufzutreten. In den jeweiligen Ressorts wird bei uniformierten ExekutivbeamtInnen sowie RichterInnen und StaatsanwältInnen darauf geachtet, dass bei Ausübung des Dienstes dieses Neutralitätsgebot gewahrt wird.“ Geregelt wird das nicht über ein Gesetz, sondern durch Bestimmungen in den betroffenen Ministerien. Im Gegensatz zum Vollverschleierungsverbot, das im Integrationsgesetz verankert wird.

„Der Staat ist verpflichtet, weltanschaulich und religiös neutral aufzutreten.“

Aus den Arbeitspapier der Bundesregierung

Staatssekretärin Muna Duzdar hatte dazu gemeint, dass man noch mit allen Religionsgemeinschaften diskutieren müsse, was das Gebot im einzelnen genau heißt. Genauso die Frage der Kreuze in Gerichtssälen und Schulklassen. Die Reaktion von VP-Minister Kurz: „Die Entfernung des Kreuzes aus der Klasse oder dem Gerichtssaal war weder Ergebnis noch Thema bei den Verhandlungen über das Regierungsprogramm.“ Nachsatz: „Das Kreuz bleibt.“

Sehr sensibel reagierte man in Niederösterreich auf die Aussagen der Staatssekretärin. Hier hatte man schon einige politische Gefechte rund um Kreuze im öffentlichen Raum ausgefochten. Und ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll war immer strikt dafür eingetreten, dass das Kreuz in den Schulklassen bleibt.

VP-Landeshauptmann Erwin Pröll: Niederösterreich besteht auf Kreuz in den Klassen. | Marschik

Seine designierte Nachfolgerin Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner will das auch in Zukunft so halten. „Das Kreuz wird nicht angegriffen. Es ist ein Symbol unseres Kulturraums“, so Mikl-Leitner. Und zum Verbot der Vollverschleierung: „Die Vollverschleierung ist ein Symbol der Unterdrückung der Frauen. Als Frau und Mutter zweier Töchter verwehre ich mich gegen jede Verharmlosung der Vollverschleierung. Für mich und viele andere Frauen, die sich jahrzehntelang für mehr Gleichberechtigung eingesetzt haben, ist das ein Schlag ins Gesicht. Und aus vielen Gesprächen weiß ich, die Mehrheit der Niederösterreicherinnen teilt meine Meinung.“

ÖVP-Integrationsminister Sebastian Kurz: Das Kreuz bleibt. | APA

Die Kreuzdebatte hatte in der Vorwoche in Niederösterreich auch zu einem Parteiausschluss geführt, und zwar bei den Landes-Freiheitlichen. Wolfgang Filipsky von der Leobendorfer FPÖ (Bezirk Korneuburg) hatte SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar in einem Posting unter der Gürtellinie beschimpft. Daraufhin reagierte die FPÖ-Landespartei und schloss Filipsky aus der Partei aus.

SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar: Kann Kreuz bleiben? | APA

FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl: „Wir Freiheitlichen halten den Vorstoß Duzdars, die Kreuze aus den Schulklassen zu entfernen, selbstverständlich auch für inakzeptabel, trotzdem sind derartige Beschimpfungen nicht zu tolerieren. Deshalb ist der Parteiausschluss wegen parteischädigendem Verhalten in diesem Fall die einzig mögliche Konsequenz.“ Der Leobendorfer habe die „Grenze der Geschmacklosigkeit“ überschritten.