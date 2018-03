Land NÖ: Schlüsselübergaben in der SPÖ.

LH-Stv. Franz Schnabl übergibt die Landesratsagenden – Gesundheit, Soziales und Kinder- und Jugendhilfe – an die neue Landesrätin der SPÖ Ulrike Königsberger-Ludwig und übernimmt seinerseits die Aufgaben der zukünftigen dritten Landtagspräsidentin Karin Renner.

Schnabl wird künftig für Kommunale Verwaltung, Konsumentenschutz und Bau- und Verkehrsrecht verantwortlich zeichnen.

"Die Menschen brauchen Jobs, die gutes Geld bringen, eine gute soziale und gesundheitliche Versorgung, Schulen, in denen alle Kinder gleich gute Chancen haben, Wohnen, das man sich leisten kann und Sicherheit vor Kriminalität. Das rote Duo in der niederösterreichischen Landesregierung will hart dafür arbeiten die Herausforderungen für Niederösterreich bestmöglich zu meistern- Niederösterreich hat in jedem Fall ein Riesenpotenzial, das man für die LandesbürgerInnen entsprechend ausschöpfen wolle", so die SPÖ in einer Aussendung.