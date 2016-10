In einem aktuellen Bericht übt der Rechnungshof scharfe Kritik an der niederösterreichischen Gemeindeaufsichtsbehörde. Diese hätte mit der Genehmigung von Finanzierungsmaßnahmen gegen die Gemeindeordnung verstoßen, weil wesentliche Beurteilungsgrundlagen gefehlt hätten oder die Gemeinden bereits eine angespannte finanzielle Situation aufgewiesen hätten.

Laut dem Bericht soll in 23 überprüften Einzelfällen von 2010 bis 2013 aber dennoch eine Genehmigung erteilt worden sein. Betroffen sind Schwechat, Wiener Neustadt, Guntramsdorf, Leobersdorf, Korneuburg, Annaberg, Erlauf, Klausen-Leopoldsdorf, Matzen-Raggendorf, Mitterbach, Senftenberg und Waidhofen/Y. „Insgesamt geht es um Finanzierungsmaßnahmen in der Höhe von 201,14 Millionen Euro, die genehmigt wurden“, heißt es im Bericht.

Stillstand bei finanzschwache Gemeinden verhindern

Diese Kritik weist die niederösterreichische Gemeindeaufsicht vehement zurück: „Die Aufsichtsbehörde hat die Genehmigungen stets unter Einhaltung der bestehenden Rechtsvorschriften erteilt. Die vom Rechnungshof gezogenen Schlussfolgerungen würden auf einer Interpretation des Gesetzes beruhen, die rein mathematische Beurteilungsmodelle zugrunde legt.“ So könnten in der vom Rechnungshof vertretenen Meinung in finanzschwachen Gemeinden wichtige Vorhaben für die Bevölkerung, wie etwa der Bau von Hochwasserschutzmaßnahmen oder Kindergärten, nicht umgesetzt werden.

Kritik an dem Rechnungshofbericht kommt auch von den Präsidenten der NÖ Gemeindeverbände: „Das ist lebensfremd. Wenn wir der Kritik des Rechnungshofs folgen, lassen wir finanzschwache Gemeinden im wahrsten Sinne des Wortes untergehen“, so Alfred Riedl vom NÖ Gemeindebund. „Wenn wir für finanzschwache Gemeinden wichtige Maßnahmen nicht mehr setzen dürfen, dann bedeutet das Stillstand“, ergänzt Rupert Dworak vom SPÖ Gemeindevertreterverband.

Nikolaus Scherak von den NEOS legt hingegen nach: „So darf eine Aufsichtsbehörde nicht agieren. Da dürfen wir uns nicht wundern, dass Gemeinden so hoch verschuldet sind.“