Es war ein bewusster demonstrativer Akt wegen der Pläne der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung zur Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen. Mit einer gemeinsamen am Nachmittag des Karfreitag unterzeichneten „Salzburger Deklaration“ legten die neuen Chefs der Gebietskrankenkassen (GKK), darunter für Niederösterreich Generaldirektor Jan Pazourek, und die neuen Länderchefs der Ärztekammern ihre Marschrichtung für Verhandlungen mit der türkis-blauen Koalition fest. Im Kern geht es dabei um den Erhalt der regionalen Budget-, Vertrags- und Planungshoheit.

„Wir setzen darauf, in einen geordneten Dialog mit der Bundesregierung zu kommen“, erläuterte der NÖ-GKK-Chef im Gespräch mit der NÖN. Ziel sei im Falle einer Zusammenlegung von Sozialversicherungsträgern „eine ökonomische Verwaltung und eine Verbesserung für die Versicherten“. Die Deklaration wird jetzt an die Bundesregierung und an die Parlamentsklubs geschickt.

Die Regierung denkt unter anderem daran, die neun Gebietskrankenkassen unter einer Bundeskasse zu fusionieren. Die genaue Ausformung ist allerdings unklar. Genau an diesem Punkt setzen die Kassen und Ärztevertreter mit ihrem zweiseitigem Papier an, das sich gegen einen Macht- und Kompetenzverlust durch eine Fusion richtet. Grundsätzlich soll damit insbesondere vermieden werden, dass durch die Abgabe von Budget-, Vertrags- und Planungshoheit und durch eine „Zentralisierung“ Zig-Millionen an regionaler Wertschöpfung in den Bundesländern verloren gehen.

143 Millionen Euro Verlust an NÖ-Wertschöpfung droht

Pazourek rechnet der NÖN vor, welche Auswirkungen dies allein für Niederösterreich hätte. Er kommt dabei in Summe auf Einbußen an Vertragsvolumen in der niederösterreichischen Gesundheitswirtschaft von rund 143 Millionen Euro pro Jahr.

Diese Summe setzt sich zusammen aus Verträgen der NÖGKK mit Organisationen der NÖ-Wirtschaftskammer im Ausmaß von 93 Millionen Euro. Damit ist der drohende Wertschöpfungsverlust für den niederösterreichischen Wirtschaftsstandort beziffert. Weitere 15 Millionen Euro würden durch bisherige bilaterale Verträge der NÖGKK mit dem Land beziehungsweise der Landeskliniken Holding verloren gehen.

Dramatische Folgen hätte eine Zentralisierung der Entscheidungen und Verträge durch eine Bundes-Krankenkasse auch für die Abkommen mit Sozial- und Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz, der Volkshilfe oder der Caritas. In dem Fall geht es insgesamt um ein Vertragsvolumen durch regionale Abmachungen von 35 Millionen Euro. Macht unter dem Strich eben 143 Millionen Euro.

Befürchtung wegen noch mehr Bürokratie

Dazu kommt noch, dass die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse nicht nur als Vertragspartner, sondern auch selbst als Betrieb für Wertschöpfung im Bundesland sorgt, wie NÖ-Kassen-Chef Pazourek hervorhebt. Beispielsweise, wenn eine regionale Servicestelle im Land eingerichtet wird.

Darüber hinaus drohen statt der von der Bundesregierung angestrebten Verringerung der Verwaltung mehr Bürokratie und noch mehr Schnittstellen im Gesundheitswesen. Denn einer zentralen Bundeskasse stünden weiter die Bundesländer und die neun Ärztekammern gegenüber. Starke Verbündete haben die Gebietskrankenkassen und Ärztevertreter jedenfalls hinter sich. Denn auch die Landespolitiker haben keine Freude mit einer Entmachtung der Länder-Kassen.