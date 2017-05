Mehr als 1.000 Wiener Pflichtschullehrer haben in der Vorwoche bei einer Versammlung der Lehrergewerkschaft in der Wiener Stadthalle kurz vor Ende der Begutachtungsfrist den Gesetzesentwurf zur Schulautonomie kritisiert.

Bekräftigt werden die Vorbehalte auch von den Kollegen aus Niederösterreich. „Wir lehnen den Gesetzesentwurf in seiner Ganzheit ab“, betont Helmut Ertl, Vorsitzender der NÖ Landeslehrer. Seiner Meinung nach entspreche dieser nicht dem gegenständlichen Autonomiegedanken, den Schulen dringend benötigen würden. Er spricht von einem Struktur- und Schulorganisationspaket, das jegliche Dezentralisierung und Deregulierung negiert. „Man redet von Autonomie und fixiert gesetzlich Unterwerfung. Man redet von Gestaltung und festigt Zen-tralismus. Und man redet von Flexibilität und rechnet mit Einsparung“, wettert Ertl. Letzteres sieht er vor allem in der Abschaffung der Klassenschülerhöchstzahl von 25.

Von Kampfmaßnahmen wie Streiks will der Lehrergewerkschafter noch nicht sprechen. Vielmehr wartet Ertl ab, wie die endgültige Form des Gesetzes aussieht. Danach soll es in den einzelnen Regionen Informationsveranstaltungen für die Lehrer geben. Ebenfalls unzufrieden mit dem Paket ist Landesschulratspräsident Johann Heuras (ÖVP): „Der Weg ist der richtige, aber mir geht die Autonomie der Schulen zu wenig weit“, meint Heuras. Direktoren sollten mehr auf psychologische, administrative oder soziale Kräfte zurückgreifen können. Da dafür aber nicht mehr Geld zur Verfügung steht, ginge das nur auf Kosten des Unterrichts oder der Pädagogik. Am 8. Mai wird zwischen Unterrichtsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) und der Lehrergewerkschaft weiterverhandelt.