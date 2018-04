Sonja Hammerschmie, bis vor wenigen Monaten Bildungsministerin in der SPÖ-ÖVP-Bundesregierung und bei der Nationalratswahl Spitzenkandidatin der SPÖ in Niederösterreich, drängt im Gespräch mit der NÖN auf einen neuen Weg bei Lehre und Fachkräfteausbildung gemeinsam mit den Unternehmen. Am Mittwoch dieser Woche wird die SPÖ darüber im Dachfoyer der Wiener Hofburg diskutieren.

Ein gutes Vorbild hat die jetzige SPÖ-Bildungssprecherin im Nationalrat in Vorarlberg gefunden. Nämlich in der „Werkraumschule Bregenzerwald“ in Bezau. Was woanders teilweise gepredigt wird, wird dort in der Handelsschule in die Tat umgesetzt.