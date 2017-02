„Die Verunsicherung geht tief in den Unternehmerkreis hinein.“ Für Harald Servus, Direktor des NÖ Wirtschaftsbundes, geht es bei dem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts gegen die dritte Landespiste nicht nur darum, ob der Flughafen nun ausbauen kann oder nicht. Für ihn steht überhaupt am Spiel, ob in Zukunft Investitionsprojekte noch durchgeführt werden können oder nicht. Deswegen ärgert ihn, dass seitens der Bundespolitik nicht deutlicher reagiert wurde.

Mit dem Argument „Klimaschutz“ hatten die Richter die Entscheidung gegen die dritte Landepiste begründet. Für Servus ist das wie eine „Watsch’n“ für die Wirtschaft. „Gerade jetzt, wo wir vom Herbst eine gute Stimmung ins neue Jahr geholt haben, wo die Konjunktur endlich angesprungen ist, überlegen sich nun Unternehmer, ob sie überhaupt noch investieren sollen“, so Servus. Und: „Jetzt ist die Politik gefordert. Die Bundespolitik muss ein Zeichen nach außen geben, dass sie voll hinter solchen Investitionen steht.“

„Es geht auch um Verfassungsgesetze“

Klar ist für ihn, woran es hapert: Am entsprechenden Verfassungsgesetz, wo der Klimaschutz verankert ist. Servus: „Hier muss der Gesetzgeber eingreifen. Da muss man auch über Verfassungsgesetze reden.“ Es gehe um eine sinnvolle Abwägung zwischen Umweltschutz und dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. „Die Wirtschaft bekennt sich zum Umweltschutz. Aber wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, fehlt das Geld für den Umweltschutz.“

Servus ist da auf einer Linie mit der NÖ Industriellenvereinigung. Präsident Thomas Salzer: „Es herrscht Sorge, ob dieses Urteil nicht präjudiziell für jedes künftige größere Investitionsprojekt zu sehen ist. Die Entscheidung könnte Schule machen und Investition in die Zukunft unseres Landes künftig nur noch in Bezug auf Auswirkungen auf den Klimaschutz und den Verbrauch von Ackerland beurteilt werden.“ Sollte das Erkenntnis halten, sieht Salzer neben direkten Auswirkungen auf die Region auch „dramatische Auswirkungen auf die ohnehin zögerliche Investitionstätigkeit und den Wirtschaftsstandort Österreich“.

Deswegen begrüßt er auch, dass VP-Landeshauptmann Erwin Pröll angekündigt hat, dass Beschwerde gegen die ablehnende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts geführt wird. Zu dem Thema wird es in der kommenden Landtagssitzung auch eine „Aktuelle Stunde“ geben, die von ÖVP und SPÖ beantragt wurde. Neben diesen beiden Parteien haben sich noch die Freiheitlichen klar gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts gestellt.

Das Nein des Bundesverwaltungsgerichts trifft auch die Gemeinden rund um den Flughafen. Bei einem positiven Bescheid hätten sie noch heuer 60 Millionen Euro aus dem im Jahr 2005 gegründeten Umweltfonds bekommen. Flughafen-Vorstand Günther Ofner dazu: „Wenn es keine dritte Piste gibt, gibt es auch keine Zahlungen an den Umweltfonds. Dann kann dieser auch die Mittel nicht verteilen.“