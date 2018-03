Alljährlich werden im Parlament in Wien Personen und Organisationen für positive Vorbilder im Umgang mit der älteren Generation mit einer Senioren-Rose ausgezeichnet, für Negativ-Klischees mit einer Senioren-Nessel. Bei der diesjährigen Preisverleihung strich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka die Bedeutung älterer Menschen für das Zusammenleben der Gesellschaft hervor.

Die Rolle der Senioren sei aus der Gesellschaft nicht wegzudenken, meinte der Nationalratspräsident aus Waidhofen an der Ybbs. Die Vermittlung von sozialer Empathie, von Haltung und Werten würden nachfolgende Generationen prägen, erklärte er bei der Veranstaltung. In einer Zeit, in der Kinder bis zu acht Stunden vor Fernsehgerät oder Smartphone verbringen, sei das gemeinsame Leben mit der älteren Generation wichtig für das Lernen zwischenmenschlicher Beziehungen.