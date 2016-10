Glatz-Kremsner sei „eine jahrzehntelange Wegbegleiterin für das Bundesland Niederösterreich“, sagte der Landeshauptmann in seiner Laudatio. Von seiten des Bundeslandes Niederösterreich könne man verspüren, „dass du dich mit dem Bundesland in einer besonderen Art und Weise verbunden fühlst“, betonte Pröll, der auch die Managementqualitäten der Geehrten hervorhob: „Fachlich beschlagen, mit starkem Charakter ausgezeichnet und nie oberflächlich: Auf dich können wir uns verlassen.“

„Lebens- wurde im wahrsten Sinne des Wortes zu Erfolgsgeschichte“

Glatz-Kremsner sei „unglaublich verwurzelt in der Heimat, aber auch weltoffen und international“, so Pröll, der in seiner Rede auch auf den Lebensweg der Geehrten zurückblickte: „Deine Lebensgeschichte ist im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Erfolgsgeschichte geworden.“

„Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel und ich weiß diese hohe Auszeichnung des Bundeslandes Niederösterreich sehr zu schätzen“, sagte Glatz-Kremsner in ihren Dankesworten. Sie bedanke sich nicht nur für die Auszeichnung, sondern auch für die damit verbundene besondere Wertschätzung, betonte sie.

Glatz-Kremsner wurde im Jahr 2006 in den Vorstand der Österreichischen Lotterien berufen und ist seit 2010 als CFO auch im Vorstand der Casinos Austria. Seit Jänner 2016 fungiert sie als Präsidentin des Aufsichtsrates der EVN. Seit Jänner 2013 ist sie Honorarkonsulin der Republik Ungarn mit Wirkungsbereich Wien und Niederösterreich. Darüber hinaus bekleidet sie weitere Aufsichtsratspositionen, u. a. für die Flughafen Wien AG und die Niederösterreichische Kulturwirtschaft.