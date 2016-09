NÖ Freiheitliche fordern mehr Unterstützung für Bauern .

Die NÖ FPÖ fordert mehr Unterstützung für landwirtschaftliche Betriebe. "Unsere Bauern sind am Limit", verwies Klubobmann Gottfried Waldhäusl am Mittwoch in einer Pressekonferenz auf sinkende Einkünfte der Landwirte.