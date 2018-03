Das Parlament wird bald neben der Justiz ebenfalls die Affäre um das den Geheim- und Nachrichtendienst der Polizei, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus (BVT) untersuchen.

Nach Informationen der NÖN gilt es als sicher, dass die SPÖ als größte Oppositionspartei in dieser Woche im Nationalrat einen Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses einbringen wird. Der U-Ausschuss zur Polizeiaffäre ist damit fix, weil dieser von mindestens 46 Abgeordneten auch mit Minderheit beschlossen werden kann.

Die Vorgänge im Bundesamt für Verfassungsschutz und das Vorgehen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sorgen seit Tagen für helle Aufregung in Österreichs Innenpolitik und in Polizei- und Justizkreisen. Kickl wurde nach Hausdurchsuchungen am 28. Februar im BVT mit dem Vorwurf, er wolle das Bundesamt, das mit der ÖVP nahe stehenden Spitzenbeamten besetzt ist, politisch umfärben konfrontiert, was Kickl stets strikt zurückgewiesen hat.

Vor wenigen Tage wurde zwar BVT-Leiter Peter Gridling formal wiederbestellt, weil er neben vier weiteren Mitarbeitern aber als Beschuldigter bei Ermittlungen der Justiz wegen Amtsmissbrauchs geführt wird, mit sofortiger Wirkung vorläufig vom Dienst suspendiert.

SPÖ wartet noch auf Kickls Antworten

Vor der für Dienstag erwarteten Entscheidung der SPÖ für einen Untersuchungsausschuss kommt es am Montag zur Sondersitzung mit einer Dringlichen Anfrage an Innenminister Kickl. Die SPÖ mit ihrem Vorsitzenden Christian Kern und Klubobmann Andreas Schieder verlangt dabei ebenso Aufklärung wie dann am Abend bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Am Dienstag folgt schließlich, wie der NÖN bestätigt wurde, eine Sitzung des Ständigen Unterausschusses des Innenausschusses (früher Stapo-Ausschuss) zu dem Thema.

Dann könnte es schnell mit dem Antrag für einen Untersuchungsausschuss gehen. Bereits am Mittwoch folgt die nächste – diesmal -reguläre Sitzung des Nationalrats. Bei dieser steht zwar die Budgetrede von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) im Mittelpunkt. Formal könnte dabei auch der U-Ausschusss-Antrag eingebracht werden.

Justiz-Generalsekretär äußert Bedenken

Wasser auf die Mühlen der SPÖ und der Opposition sind die Aussagen des Generalsekretärs im Justizministerium, Christian Pilnacek, zu den Ermittlungen in der Geheimdienst- und Polizeiaffäre.

Dieser hat am Samstag im ORF-Radio-Mittagsjournal erklärt, er hätte eine andere Vorgangsweise als die Hausdurchsuchungen, bei denen 58 Mitarbeiter im Einsatz waren, gewählt. Zuvor hatte sich schon ÖVP-Sicherheitssprecher Werner Amon irritiert über die Razzia gezeigt.