Speziell die beiden ÖVP-Minister Sophie Karmasin und Sebastian Kurz machen Druck, dass die Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder den Lebenshaltungskosten des jeweiligen Landes angepasst werden. Was letztlich eine Kürzung bedeuten würde. Dazu liegt auch ein Gutachten des Sozialrechtlers Wolfgang Mazal vor. Mit dem Ergebnis, dass ein diesbezüglicher Alleingang Österreichs vor dem Europäischen Gerichtshof halten würde. Aus den Bundesländern erhalten die Minister nun Unterstützung von Johanna Mikl-Leitner.

Für die VP-Landeshauptmannstellvertreterin ist klar, dass hier auf europäischer Ebene etwas geändert gehört. „Das ist ein Systemfehler, der geändert werden muss. Es kann nicht sein, dass die österreichische Familienbeihilfe in voller Höhe in ein Land überwiesen wird, wo es nur die halbe Kaufkraft gibt. Das sorgt auch in diesen Ländern für eine soziale Schieflage.“

"Es ist ungerecht den Menschen gegenüber"

Im Jahr 2015 wurde vom österreichischen Staat für 31.707 im Ausland lebende Kinder Familienbeihilfe überwiesen. Das bedeutete eine Summe von 249 Millionen Euro. Auf Niederösterreich herabgebrochen waren es 6.804 Kinder, für die eine Summe von 15,11 Millionen Euro (Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag) überwiesen wurde. Im Jahr 2013 waren es noch 5.610 Kinder und eine Summe von 12,92 Millionen Euro gewesen.

Das meiste Geld fließt in die Slowakische Republik, nach Ungarn, Tschechien, nach Polen und Rumänien.

Mikl-Leitner: „Es ist ungerecht den Menschen gegenüber, die in Österreich das Sozialsystem finanzieren. Wir haben dafür zu sorgen, dass mit diesem Geld sorgsam umgegangen wird. Die Familienleistungen haben sich daher nicht nach dem Arbeitsort, sondern nach dem Wohnort des Kindes zur richten.“

Ein ähnliches Thema ist am Donnerstag bei der Landtagssitzung auf der Tagesordnung. Da geht es um Arbeitnehmer, die nur kurz in Österreich tätig waren, dennoch das volle österreichische Arbeitlosengeld in Anspruch nehmen.