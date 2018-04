Die Gesellschaft ist mit einer ganzen Serie von Brüchen konfrontiert. Darüber waren sich am Mittwochabend die Teilnehmer eines Kamingesprächs zum Abschluss des zweiten Tages in der Denkwerkstatt St. Lambrecht in der Steiermark einig. Konsens bestand auch darin, das Brücken über diese Bruchstellen gefunden werden müssen. Um die Verängstigung wegen der Brüche zu überbrücken, seien dringend Maßnahmen notwendig, lautete der einhellige Befund.

Besonders drastisch formulierte es Paul Jankowitsch, Ex-Manager und Gründer des Resaver Consortiums: „Wir stehen einer Verängstigungswelle gegenüber“, beklagte er. Was habe etwa Europa nach dem Diesel-Skandal gemacht? Jankowitsch: „Nichts.“ Politik, Management und jeder Einzelne sollten sich seiner Ansicht nach mit derartigen Dingen auseinandersetzen. „Mir fehlt ein balancierter Diskurs“, bedauerte er.

Immer mehr Daten steigern die Verwirrung

Der Moraltheologe Matthias Beck äußerte einen ähnlich düsteren Befund, er sprach von einer „totalen Auflösung der Strukturen“. Am Beispiel der zunehmenden Datenmengen trat er der Meinung entgegen, immer mehr Daten würden zu immer mehr Wissen führen.

Er behaupte das Gegenteil, dass dies nämlich „nicht zu mehr Wissen, sondern zu mehr Verwirrung führt.“ Selbst die Sicherheit von als anonym ausgewiesenen Daten ist für ihn nicht gewährleistet: „Es gibt gar keine nicht mehr personenbezogenen Daten.“

"Wenn man eine Brücke baut, braucht man feste Fundamente"

Günther Danhel, früherer langjähriger Direktor des Instituts für Ehe und Familie, sah ebenfalls Bedarf für eine Neupositionierung. „Wenn man eine Brücke baut, braucht man so was wie feste Fundamente“, betonte er. Bei der Gestaltung der Zukunft müsse man auf Synthese und Integration statt auf Spaltung und Dialektik bauen.

Er setze auf Ordnungspolitik, auf Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. Er sah dies als ein Plädoyer für ökosoziale Transformation inklusive der Änderung des eigenen Lebensstils, einer Neudefinition von Arbeit sowie von Prinzipien und Werten wie Freiheit, Leistung, Eigentum.

Die vierte Teilnehmerin am Kamingespräch, Monika Weissensteiner von der Wiener Arbeiterkammer, gab der Politik die Schuld, denn diese „verstärkt Ängste“, meinte sie in Anspielung auf die Flüchtlingsdebatte. Eine solche Politik führe letztlich zu noch mehr Brüchen.

Kampf um die Rolle der Sozialpartner in der Sozialversicherung

In der aktuellen Auseinandersetzung um die Reformpläne der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung in der Sozialversicherung setzte die AK-Expertin auf eine verteidigende Position. Die Sozialpartner müssten ihre Rolle behalten. Die Leistungen würden ihrer Meinung nach durch die von der Regierung vorgesehenen Eingriffe nicht besser.