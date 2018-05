Die Mitgliedschaft in Sportvereinen oder Fitnesscentern kann zu mehr Sportausübung führen. Das soll mit der steuerlichen Absetzbarkeit eines Teils der Kosten noch attraktiver werden. Mit dem Vorstoß für einen Steuerbonus für Sportaktivitäten bis zu 600 Euro pro Jahr möchten der Hauptverband der Sozialversicherungsträger sowie Wiener Wirtschaftskammer und Ärztekammer österreichweit Sport vorantreiben, weil das beiträgt das Steigen der Gesundheitskosten zu bremsen.

Der Vorschlag wurde am Mittwoch mitten in der Debatte um die Fusion von Gebietskrankenkassen und um die mögliche Auflösung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) vorgebracht. Das ist insofern bemerkenswert, weil die AUVA an sich für Arbeitsunfälle zuständig ist.

Als ein Argument, die Kosten zu senken, gilt, Opfer von Freizeitunfällen und Sportunfällen nicht mehr in den Unfallkrankenhäusern der AUVA zu behandeln. Verstärkte Sportausübung, wie sie der Hauptverband verlangt, unter dessen Dach auch die AUVA ist, würde mit einiger Sicherheit auch zu mehr (Freizeit)Unfällen und damit Kosten führen. Langfristig gilt aber Sport als eine wichtige Maßnahme, damit die Menschen gesünder leben und damit die Krankenkosten niedriger sind.

Dreier-Allianz möchte ein „gesünderes Österreich“ schaffen

Die drei Organisationen haben sich zu einer Allianz für ein gesünderes Österreich vereint. „Geht es den Menschen gut, sind auch die Ausgaben für die Krankenkassen und die Sozialversicherung niedriger“, betonte der Chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger mit 21 Anstalten, Alexander Biach.

Unter Berufung auf eine Studie der Bundessportorganisation wurde darauf hingewiesen, dass sportlich inaktive Menschen in Österreich Mehrkosten von 2,4 Milliarden Euro pro Jahr verursachen. Regelmäßiger Sport könne die Ausgaben laut Biach hingegen um 500 Millionen Euro pro Jahr senken, rechnete er vor. Darin seien die Kosten für Sportunfälle bereits eingerechnet.

Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck machte darauf aufmerksam, dass von Unternehmensseite Ausgaben für Programme zur Gesundheitsförderung bereits steuerlich geltend gemacht werden könnten. In Österreich sind 8,6 Prozent der Bevölkerung in einem Fitnessstudio als Mitglied eingeschrieben. Zum Vergleich: in Deutschland ist der Anteil mit 12,3 Prozent höher, in Großbritannien liegt der bei 14,1 Prozent.