Über die Zusammenlegung der 21 Sozialversicherungsanstalten zu fünf oder vier Anstalten wird seit Wochen debattiert, gestritten, demonstriert. Dass es daneben auch noch 14 Krankenfürsorgeanstalten (KFA) gibt, hat die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung in ihrem Regierungsprogramm nicht einmal erwähnt.

Das hat Gründe: Die ÖVP in Oberösterreich und in Tirol hat keinerlei Interesse daran, dass das Wort KFA auch nur in den Mund genommen wird. Denn dann müssten auch Sonderrechte der ÖVP-dominierten und in Wien SPÖ-dominierten KFA angetastet werden.

Österreichweit zählen die 14 KFA von Wien über Oberösterreich bis Tirol zigtausende Beamte als Versicherte, bei der KFA in Baden sind es 255, überwiegend Beamte der Stadtpolizei. Einer der versiertesten Fachleute im Sozialversicherungswesen bezeichnet die KFA als „Mercedes unter den Krankenkassen“, weil sie wie glänzend poliert strahlen. Es geht um Beamte praktisch ohne Kündigungsrisiko und somit sichere Beitragszahler – ohne viele, teure, häufig kranke Arbeitslose. Es geht um Leistungen für Versicherte – ohne Abkassieren durch einen Selbstbehalt wie bei Beamten.

Auflösung? Keine Veranlassung!

Die Frage, warum die KFA nicht in den Fusionsplänen auftaucht, sorgt bei Wilfried Frankmann, Obmann der KFA der Stadt Baden, für Entrüstung: „Warum sollen sie die auflösen? Es besteht keine Veranlassung.“ Immerhin gebe es kein Defizit wie etwa in der Wiener Gebietskrankenkasse. Es gebe ausreichend Rücklagen.

Und: Durch eine Kooperation mit der KFA Wien, die zigtausende Beamte betreut, werde der Verwaltungsaufwand für die Mini-Kasse Baden sehr gering gehalten. Er hat keine große Sorge, dass ein Politiker an eine Zusammenlegung denkt. Denn dafür wäre eine Verfassungsänderung im Nationalrat notwendig, betont er im Gespräch mit der NÖN. Er glaube nicht, dass eine solche Mehrheit zustande komme.