Nicht überraschend: die SPÖ lehnt die „BMS light“ strikt ab, während die FPÖ der BMS zustimmen wird.

Von Anfang: Wie berichtet sollen nach dem von der ÖVP eingereichtem Antrag Menschen, die weniger als fünf Jahre in Österreich gelebt haben 572.50 Euro BMS inklusive Wohnkosten und Integrationsbeitrag erhalten. „Da haben wir einen ganz anderen Zugang“, erklärt SPNÖ-Klubobmann Alfredo Rosenmaier und erläutert: „Arbeit muss sich lohnen. Die ÖVP hat hier einen völlig falschen Ansatz. Diese Wartefrist von fünf Jahren wird das Problem nicht lösen, sondern einfach nur aufschieben. Das ist für mich ein Rückgang in die Steinzeit.“

Für die SPÖ ist klar, man müsse die Wirtschaft ankurbeln.“ Denn die Mindestsicherung sei nicht das Hauptproblem, sondern lediglich ein kleiner Aspekt. Mit dem vorgegebenen Betrag sei man ebenfalls nicht d'accord. Nach SPÖ müsse man den Mindestlohn noch auf 1.700 Euro anheben. „Denn mit der derzeitigen Mindestlohnhöhe sei ein Überleben in Österreich nicht möglich“, so Rosenmaier.

"Wir werden dem eingereichten Packet zustimmen"

Dem kann FPNÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl Waldhäusel nichts abgewinnen, für ihn sei die Höhe akzeptabel: „Wir werden dem eingereichten Packet zustimmen, weil viele Forderungen bereits von uns eingebracht worden sind.“ Hart bleibe man aber beim Punkt für wen die Mindestsicherung gelten soll. Für die Freiheitlichen nicht vertretbar sei es, dass Zuwanderer aus dem Topf bezahlt werden. „Sie können gerne hier bleiben, wenn sie Schutz brauchen aber sobald sich die Lage in ihrem Heimatland wieder beruhigt hat, sollen sie in ihr Heimatland zurückkehren“, so Waldhäusel weiter.

Überhaupt sei man daher auch für zwei getrennte Töpfe. Die FPÖ schlägt vor, einen eigenen „Asyl-Topf“ zu installieren, der von Bundes- und EU-Mitteln gespeist wird. Ein Asyl- oder Schutzsuchender erhält nach FPÖ-Plan dann 420 Euro. Damit wolle man die niederösterreichischen Gemeinden entlasten. Dem widerspricht die SPÖ, für sie ist ganz klar, die BMS muss auch für Asylsuchende gelten. Für sie sei aber eine Kürzung der BMS bei Nichterfüllung der Integrationsvereinbarung sinnvoll, aber nur vom vollen Betrag aus und nicht von der ohnehin schon geringen Höhe der sogenannten „BMS-light“.

Neben dem großen Thema „Mindestsicherung“ wolle man sich zudem „auf das Wohnbauförderungsgesetz und das Rettungsdienstgesetz“ “ fokussieren so die SPÖ. Die FPÖ auf der anderen Seite wird einen Antrag zum Schächtverbot stellen und bekräftigt hier klar Stellung: „Jede Art der Schächtung, egal ob legal oder illegal wird von uns verachtet.“ Die FPÖ ist sich sicher, dass das rituelle Ausbluten lassen von Tieren, ohne vorherige Betäubung aus religiösen Gründen ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist.

Demonstrationen vor der Sitzung geplant

Vor der geplanten Sitzung demonstriert die junge Generation in der SPÖ (JGNÖ) gemeinsam mit der sozialistischen Jugend (SJOE) und der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) neben dem Landtagsgebäude gegen das geplante Mindestsicherungspaket.

Auch die junge ÖVP (JVP) plant für morgen eine Demonstration vor dem Landtag wie ein Sprecher der Polizei St.Pölten auf Nachfrage erklärt.