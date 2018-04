Richter, Staatsanwälte und Kanzleikräfte im Justizwesen auch in Niederösterreich hängen in der Luft, was den künftigen Personalstand und dessen Finanzierung betrifft. Zwar hat die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, seit wenigen Tagen die Zusicherung des für den öffentlichen Dienst zuständigen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) gleichsam in der Tasche, dass 42 offene Richterplanstellen nicht eingespart werden.

Außerdem gibt es mittlerweile eine Vereinbarung zwischen dem von der ÖVP gestellten Justizminister Josef Moser und Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), dass über das Grundbudget der Justiz hinaus auf Rücklagen zugegriffen werden darf. „Für uns ist das nach wie vor nicht sicher“, beklagt Matejka im Gespräch mit der NÖN. Denn Details und die genaue Finanzierung müssen erst mit Justizminister Moser geklärt werden.

Vorerst eine Informationsveranstaltung im Justizpalast

Der Ressortchef ist zwar nach einem Spitalsaufenthalt wegen einer Blutvergiftung diesen Montag aus dem Krankenhaus entlassen worden, kann aber Termine erst nächste Woche wahrnehmen. Die Präsidentin der Richtervereinigung wartet daher geradezu sehnsüchtig auf einen Termin bei Justizminister Moser. Ein weiteres Treffen mit Strache ist ebenfalls geplant, wie Matejka der NÖN verraten hat. Dienstagmittag kam es vorerst zu einer Informationsversammlung im Justizpalast in Wien.

Bei der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit gab es mit Stand vom Jänner dieses Jahres 1658 Richter. Mit den 42 „geretteten“ Planstellen wären es dann 1700 in ganz Österreich. Die Präsidentin der Richtervereinigung lässt jedenfalls nicht locker: „Wir brauchen die Finanzierung für diese 40. Wenn deren Finanzierung nicht sicher ist, nützt uns die Zusage nichts“, erklärt sie.

Weitere 400 Einsparungen bis 2022 drohen

Das zweite Problem ist, dass durch Einsparungen im Vorjahr und heuer auch bei den Kanzleikräften ein akuter Personalengpass bei Gerichten und Staatsanwaltschaften vorhanden ist. „Der Status quo ist jetzt schon ein Problem“, lautet die Bilanz von Matejka: „Unser Problem ist, an allen Ecken und Enden wird etwas eingespart.“

Es geht dabei um Mitarbeiter, die beispielsweise die Gebührenvorschreibungen vornehmen, telefonische Anfrage entgegen nehmen oder die Post bearbeiten und zuteilen. So sei in Graz eine Kanzleikraft für immerhin neun Staatsanwälte zuständig. Und es droht noch schwieriger zu werden. Denn laut Matejka sollen gemäß Finanz- und Personalrahmen bis 2021/22 in der Justiz 400 Stellen eingespart werden.

Über die weitere Vorgangsweise will die Präsidentin der Richtervereinigung noch nichts verraten, auch wenn dies intern bereits besprochen worden sei. Jetzt werde jedenfalls einmal das Gespräch mit Justizminister Moser abgewartet, betont sie.